In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 5 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, le notizie live in tempo reale

00:30 Live concluso. Segui tutti gli aggiornamenti sul sito di Sportitalia

00:25 La situazione tra la Juventus e Sorloth, secondo Alfredo Pedullà: La Juve ha Sorloth nella lista ristretta per l’attacco, come abbiamo raccontato in un video nel pomeriggio di ieri dopo segnalato nei giorni precedenti l’interesse per Kolo Muani e la proposta fatta per Mateta. L’ingaggio di Sorloth è sostenibile (tre milioni netti), ma la valutazione tocca i 30 milioni. Il profilo piace e anche tanto, ma bisogna anche tenere conto dell’effetto Julian Alvarez, l’attaccante che ha deciso di andar via ma che si trova al centro di un contenzioso tra l’Atletico Madrid e il Barcellona. La Juventus continuerà a seguire le evoluzioni, ma è evidente che l’Atletico non potrà privarsi contemporaneamente di due attaccanti senza aver individuato almeno un sostituto di spessore. E di questo aspetto bisogna tenere conto.

23:45 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Gonzalo Garcia non è un obiettivo concreto del Como. Neanche Carvajal in scadenza con Real Madrid. Mentre piace molto il talento Palacios del Real Castilla.

23:35 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, per la porta della Juve avanza Guglielmo Vicario del Tottenham. Per Dibu Martinez al momento distanza sulle cifre dell’ingaggio.

23:25 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Atalanta continua a cerca senza successo l’accordo per rescindere il contratto di Raffaele Palladino. Altrimenti sarà esonero.

22:50 Hakan Safi, candidato presidente del Fenerbahce, annuncia: “Greenwood ha accettato l’accordo con noi“.

22:40 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, al Como piace il trequartista del Krasnodar Eduard Spertsyan. Ancora nessun contatto diretto tra club, ma gradimento confermato.

22:00 Secondo Alfredo Pedullà, il Verona dopo aver valutato Alberto Gilardino parlerà anche con l’ex Marco Baroni.

20:50 Esclusiva Pedullà: Alberto Aquilani era un obiettivo concreto del Torino. Possiamo dire “era” perché dopo incontri e dialoghi, il club granata sta pensando seriamente di andare su altri obiettivi. Non è una decisione definitiva, ma quasi. Tutto questo perché i matrimoni si fanno in due e la felicità deve essere reciproca. Traccheggiare troppo significa perdere l’autobus. Evidentemente Aquilani vuole incontrare ancora il Sassuolo, che aveva avuto anche un’idea Di Francesco, malgrado i riscontri positivi del vertice con i granata. Infatti, ci sarà un contatto o un summit con Carnevali nelle prossime ore. Il Torino si è stancato, valuterà sempre Abate oppure altre soluzioni.

20:30 Cagliari, Giulini annuncia: “Pisacane rinnoverà a breve. Do il mio benvenuto a Pietro Accardi“. Sarà l’ex Empoli e Sampdoria il nuovo direttore sportivo dei rossoblù.

19:30 Ufficiale: Paolo Vanoli non è più l’allenatore della Fiorentina. Il comunicato: “La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra“.

17.48 Ravenna, Olivieri non è più il DT: “La società Ravenna Football Club comunica di aver raggiunto, in modo consensuale e condiviso, l’accordo per la risoluzione del rapporto professionale con il Direttore Tecnico Gianluca Olivieri. A Gianluca va il sincero ringraziamento del Club per il contributo offerto al progetto sportivo nel corso di due stagioni ricche di soddisfazioni, oltre che per la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati durante la sua esperienza in giallorosso. La società augura a Gianluca le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo del proprio percorso”.

17.45 Italiano-Besiktas, firma ad ad un passo.

16.30 Diario As riporta che è Olise il top player, che Pérez vuole portare a Madrid, in caso di rielezione. Dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni di Floretino, il quotidiano spagnolo ha fatto il nome del francese come sogno carissimo, si parla di un’offerta da 150 milioni, del mercato Blancos. L’ala che al Bayern Monaco ha brillato anche in Europa, tra pochi giorni è pronto ad illuminare anche il cielo americano, con la Francia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16.00 AC Reggiana comunica di avere affidato il ruolo di allenatore della Prima Squadra ad Attilio Tesser, che insieme al suo staff guiderà i granata a partire dal 1 luglio 2026. Con profonda esperienza in tutte le categorie del calcio italiano, l’allenatore di Montebelluna vanta in carriera le promozioni in Serie B con Cremonese, Pordenone e Modena, oltre alla poderosa scalata dalla Serie C alla Serie A completata con il Novara. Tesser ha sottoscritto con la Reggiana un contratto fino al prossimo 30 giugno 2027.

La Società è lieta di accogliere il nuovo allenatore a Reggio Emilia e porge i migliori auguri di buon lavoro per la prossima stagione.

14:10 Comunicato del Tottenham: “Siamo lieti di annunciare la firma di Andy Robertson. Un leader dentro e fuori dal campo, il capitano della Scozia, altamente decorato, si unirà al Club il 1° luglio a seguito della scadenza del suo contratto con il Liverpool”.

Andy Robertson, welcome to our family 🤍 pic.twitter.com/wK9w11nGYJ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 5, 2026



13:45 La SSC Napoli comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal. Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. Ha disputato quindici partite, siglando quattro reti e mettendosi in mostra con una serie di prestazioni di livello elevatissimo. Congratulazioni, Alisson!

13:30 Rafael Leao dal Portogallo: “Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto due trofei in Italia e ci sono stato per un po’. È un campionato che si sta evolvendo, ma per il mio calcio una Premier League o una Liga spagnola valorizzerebbe di più il mio talento e me come giocatore. Se dovesse arrivare l’opportunità della Premier, sarei molto contento”.

L’Inter riscatta Stankovic

13:00 FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.

12:52 Pedullà: “Panchina Reggiana: svolta Tesser a un passo”.

Italiano pronto per il Besiktas

12:40 Pedullà: “Italiano–Besiktas: totalmente confermata l’esclusiva di ieri, comprese le cifre e la tempistica. Siamo ai dettagli”.



12:05 Justin Bijlow al Genoa fino al 2029

12:00 Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore del Settore giovanile del Club a Massimiliano Canzi che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2031.

11:00 Pedullà: “Luca Pellegrini può lasciare la Lazio, a maggior ragione dopo la decisione di puntare ancora su Tavares e considerato l’arrivo di Pedraza a parametro zero per la corsia mancina. Al Como, che cerca talenti italiani, il profilo piace: ve ne avevamo parlato in esclusiva lo scorso gennaio, ci sono state conferme dirette da parte del presidente del Como tre settimane fa. E anche negli ultimi giorni ci sono stati nuovi dialoghi per l’eventuale fattibilità dell’operazione. Di sicuro Pellegrini è in una lista che comprende almeno 3-4 italiani”.

Calciomercato, il Real Madrid segue Vitinha del PSG

10:00 Longari: “Un giocatore particolarmente stimato da Florentino Perez, un sogno, è sicuramente Vitinha del Psg. Giocatore chiave per i parigini che non hanno intenzione di privarsene”.

8.00 Christian Chivu, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Denzel Dumfries: “Ha fatto il suo. Aveva una clausola e l’Inter non ha potuto fare niente per fermarlo. Dobbiamo essere pronti ad avere la soluzione, l’alternativa giusta, e capire ciò che ci fa fare il salto di qualità, nel futuro”.

7.00 Dopo l’addio con Dusan Vlahovic, in casa Juventus torna di moda Randal Kolo Muani: l’attaccante francese resta il preferito per rinforzare l’attacco bianconero.

Provedel sempre più Inter

00.30 Alfredo Pedullà su Ivan Provedel: “Ivan Provedel è destinato a lasciare la Lazio, a maggior ragione se il club biancoceleste decidesse di puntare su Mandas e Motta. Vi abbiamo già parlato in più occasioni di Provedel e l’Inter, l’interesse è sensibile e concreto. Potrebbe non essere un problema trovare l’accordo con la Lazio per un indennizzo, va chiarito un concetto quando l’entourage di Provedel incontrerà il club nerazzurro per parlare del contratto. Oggi Provedel guadagna più del potenziale titolare Martinez, un aspetto da approfondire e da mettere a posto in qualche modo. A titolo di cronaca ribadiamo e confermiamo che anche il Bologna ha chiesto informazioni per lo specialista in uscita dalla Lazio”.

00.00 Pedullà: “Davide Frattesi meriterebbe di giocare di più. Ma ha trascorso troppo sessioni al buio, non per colpa sua e neanche dell’Inter. Forse sarebbe stato giusto fare di più, considerato il suo minutaggio non alto (anzi), all’interno di diversi tormentoni che hanno peggiorato la posizione di Frattesi. La richiesta dell’Inter, più o meno un anno fa di questi tempi, era di 45 milioni, adesso è chiaramente scesa a dismisura. Nelle ultime ore è stato accostato alla Roma, ma possiamo chiarire due concetti: il club giallorosso è per ora concentrato su altri settori del campo; Gasperini apprezza Frattesi, ma non al punto da inserirlo in una posizione altissima della sua eventuale lista della spesa. In ogni caso al centrocampista le proposte non mancheranno, nella speranza che non trascorra un’altra sessione di mercato al buio”.