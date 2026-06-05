Buon pomeriggio amiche ed amici di SPORTITALIA, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del sorteggio dei calendari della Serie A 2026/2027. La cerimonia di svolge a Parma e avrà inizio alle 18:30.

I criteri del calendario

1– Solo 3 soste Nazionali: La finestra FIFA di settembre e ottobre sarà accorpata in un’unica sosta: la Serie A sarà fermata per due weekend consecutivi (domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026).

2– Asimmetria: L’ordine delle partite sarà diverso tra le due metà del campionato. Tra le sfide di andata e ritorno contro una stessa avversaria ci dovranno essere almeno 8 giornate di distanza.

3– Turni infrasettimanali e derby: Ci saranno due turni infrasettimanali nella Serie A 2026/27. Alla 9^ giornata (28 ottobre) e alla 18^ giornata (6 gennaio). I derby, invece, dovranno essere calendarizzati in giornate diverse: non potranno essere alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (9^ giornata).

4– Partite tra club partecipanti alle Coppe Europee: Le Società partecipanti alla Champions League non affrontano le Società partecipanti all’Europa League e alla Conference League nelle giornate 7^, 21^, 25^, 28^, 31^, 34^ comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4^ giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.

5– Alternanza casa-trasferta: Tra le coppie di squadre che dovranno alternarsi tra casa e trasferta: Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino.