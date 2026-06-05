Antonelli contro Russell, nervi tesi in casa Mercedes: “Mi ha fatto ridere”

Kimi Antonelli non sembra avere alcuna intenzione di farsi trascinare nei giochi psicologici che iniziano a comparire quando un pilota si ritrova improvvisamente al centro della lotta per il vertice.

Alla vigilia del weekend di Monaco, il giovane italiano è tornato sulle parole pronunciate da George Russell dopo il Gran Premio del Canada. Dichiarazioni che avevano fatto parecchio rumore nel paddock, soprattutto perché il pilota inglese aveva sostanzialmente lasciato intendere che il mondiale fosse ormai nelle mani del suo compagno di squadra.

Antonelli, però, ha reagito in modo molto diverso da quello che qualcuno poteva aspettarsi. “Quando l’ho letto mi è uscito un po’ un sorriso, perché parlare di queste cose così presto non ha senso. A pensarci bene, come fai a perdere qualcosa che non hai? Il campionato non è che l’ho vinto, quindi cosa ho da perdere?”. Una risposta che vale quasi più di una polemica.

Antonelli non sente la pressione

Da settimane si parla di Antonelli come di un pilota già pronto per vincere. I risultati ottenuti nella sua stagione d’esordio hanno inevitabilmente acceso l’entusiasmo degli appassionati e aumentato le aspettative.

Lui, però, continua a ragionare in maniera sorprendentemente semplice. “Ogni volta che vado in pista cerco di dare il meglio, cerco di vincere. Ci saranno occasioni dove dovrò accontentarmi, ma non ho niente da perdere“.

Parole che raccontano bene l’approccio con cui sta affrontando uno dei momenti più importanti della sua carriera. Mentre attorno a lui si discute già di classifiche, strategie mondiali e possibili scenari futuri, Antonelli sembra concentrato esclusivamente sul weekend successivo.

In Mercedes la situazione resta particolare. Russell è arrivato alla stagione con il ruolo di leader naturale della squadra. Antonelli doveva essere il giovane talento da accompagnare gradualmente verso il vertice.

La realtà della pista, però, spesso segue strade diverse da quelle immaginate sulla carta. Il rendimento dell’italiano ha cambiato gli equilibri interni e inevitabilmente ogni dichiarazione viene letta attraverso questa lente. Non è detto che le parole di Russell nascondessero una provocazione. Potrebbero essere state semplicemente una valutazione sincera del momento.

Eppure la risposta di Antonelli ha mostrato una sicurezza che non è passata inosservata. Non c’è stata aggressività. Nemmeno una polemica vera e propria. Solo una risata e la convinzione di non avere nulla da difendere.

A volte, nel paddock della Formula 1, sono proprio le risposte più tranquille a fare più rumore delle dichiarazioni che le hanno provocate.