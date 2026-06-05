Mondiale, cambia la cerimonia pre-partita: le novità

Il Mondiale 2026, non vedrà soltanto gli stravolgimenti imposti dall’IFAB a livello arbitrale. Cambia infatti anche la cerimonia pre-gara. Ecco tutte le novità.

L’ingresso in campo delle squadre come tutti ce lo ricordiamo sarà stravolto dal Mondiale che sta per iniziare. La FIFA ha infatti annunciato diverse modifiche nella cerimonia pre-partita. Le squadre non si schiereranno infatti più come siamo abituati a vederle ma non solo. Cambierà anche la metodologia d’ingresso delle squadre sul terreno di gioco. Novità anche per quanto riguarda i bambini che accompagneranno le due formazioni in campo. Questo ma non solo, sono diverse le modifiche che saranno attuate in questa Coppa del Mondo.

Mondiale, cambia la cerimonia d’ingresso in campo

Ecco tutte le novità che verranno introdotte in questo Mondiale per quanto riguarda l’ingresso delle squadre in campo e la cerimonia pre-partita. A riguardo, ha parlato così il Presidente FIFA, Gianni Infantino: “Creeremo un momento unico per giocatori e tifosi“. L’obiettivo della FIFA e del suo presidente è quello di rendere la cerimonia pre-partita più inclusiva ed emozionante per tutti.

1- Una nuova entrata: Le squadre non sbucheranno dal tunnel centrale ma da un’uscita laterale passando sotto un arco, pensato per rendere l’ingresso più spettacolare e cinematografico, e saranno accompagnati da bambini provenienti dai programmi sociali della FIFA.

2-Nazionali attorno al cerchio di centrocampo: Non solo i titolari, ma anche le riserve. Poi partiranno gli inni, dopodiché ci saranno il saluto fra i giocatori, le foto agli 11 di partenza, lo scambio del gagliardetto e il lancio della moneta fra i capitani per determinare chi darà il calcio d’inizio al matach.

3-Bandiere extra-large: Verranno stese sul prato (o tenute alte) e copriranno quasi metà del campo per ogni Nazionale. L’obiettivo della FIFA è garantire ai tifosi presenti sugli spalti una visione a 360° della cerimonia iniziale.

4-L’aggiunta per la fase a eliminazione diretta: Più in avanti nel torneo, dopo i gironi, verranno introdotti nelle cerimonie pre-match nuovi elementi come fuochi d’artificio o del fumo colorato.