Nadal, che annuncio: i fan dello spagnolo possono sorridere

Rafa Nadal è pronto a tornare in campo dopo un anno di assenza. Nonostante il lunghissimo periodo di assenza c’è chi crede in lui e i tifosi sperano

Countdown ormai agli sgoccioli per il ritorno in campo di Rafa Nadal. A un anno dall’infortunio all’anca subito nella scorsa edizione dell’Australian Open, nella quale avrebbe dovuto difendere il titolo vinto nell’edizione 2022, il campione maiorchino ha scelto l’Atp di Brisbane per cominciare quella che, con tutta probabilità, sarà l’ultima stagione di una carriera memorabile.

Nadal è arrivato mercoledì a Brisbane. Le immagini di Rafa che si allena sui uno dei campi che ospiterà i match del torneo hanno entusiasmato gli appassionati di Tennis. In molti hanno temuto che, dopo l’infortunio e l’operazione, la carriera di Nadal fosse finita o comunque irrimediabilmente compromessa.

Ora, invece, tutti sono ben lieti di rivedere all’opera un campione che è indubbiamente mancato nell’ultima stagione nella quale il grande rivale Djokovic si è confermato in vetta al ranking Atp e, al contempo, si è assistito alla conferma-ascesa di Alcaraz e Sinner, i nuovi talenti destinati a imporsi anche nelle stagioni avvenire.

Nadal, l’annuncio entusiasma i tifosi

Nadal disputerà l’Atp di Brisbane con il ranking protetto. A causa della lunga assenza, Rafa ha perso, di fatto, tutti i punti detenuti nella classifica mondiale ed è sceso addirittura alla 666esima posizione.

Non è certo il ranking, ora, la priorità per Nadal. Con qualche vittoria, l’ex numero uno del mondo può recuperare posizioni in fretta. C’è curiosità per vedere in quali condizioni Rafa si ripresenterà in campo e quale possa essere il suo livello dopo un anno di inattività.

Conoscendone il temperamento e l’ambizione, se Nadal ha deciso di tornare in campo è perché si sente ancora in grado di competere e vincere. Ne è convinta anche la collega Daria Kasaktina. La tennista russa, attuale numero 18 del ranking Wta, ha parlato del rientro di Rafa in un’intervista ripresa da ‘Tennisworlditalia’.

La Kasaktina, grande ammiratrice di Nadal che definisce il suo idolo di infanzia, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul tennista iberico che, se confermate sul campo, possono dare ulteriore fiducia sul suo rientro. “Ogni rientro ha necessità di tempo – commenta la Kasaktina – Ho sentito che chi ha giocato con lui in questa off season l’ha trovato in ottima forma. Da sua tifosa voglio vedere ancora tante sue partite. Ogni volta ritorna come una fenice e vince.”

Dopo Brisbane, Nadal disputerà l’Australian Open al via il prossimo 14 Gennaio. Rafa tornerà alla Rod Laver Arena, sul campo dove un anno fa si è infortunato nel corso del match di secondo turno con McKenzie McDonald.