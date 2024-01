Ferrari, ennesima conferma: è sempre più vicino

Ferrari, è arrivata un’altra importante conferma su una delle priorità del Team. Si attende, ormai, solo l’annuncio finale

Il countdown è già iniziato. Con l’inizio del nuovo anno, si avvicina il momento in cui rivedremo in pista le monoposto di Formula 1. La data è già fissata da tempo.

Mercoledì 21 Febbraio 2024 comincerà la tre giorni di Test pre stagionali sul circuito del Sakhir, in Bahrain, lo stesso che ospiterà il primo Gran Premio del prossimo Mondiale previsto sabato 2 marzo.

In occasione dei Test ammireremo, per la prima volta, la nuova Ferrari. A Maranello si sta lavorando alacremente per la realizzazione della nuova monoposto, la prima sviluppata sotto l’egida di Frederic Vasseur il quale, lo scorso anno, aveva ereditato in corsa il progetto già avviato da Mattia Binotto.

La nuova Ferrari sarà presentata ufficialmente il prossimo 13 Febbraio. A guidarla saranno ancora Charles Leclerc e Carlos Sainz che si apprestano a diventare la seconda coppia di sempre con più GP disputati con la Ferrari. In testa a questa classifica c’è quella formata da Barrichello e Michael Schumacher, protagonista dei memorabili trionfi di inizio millennio.

Ferrari, attesa per l’annuncio: c’è un’altra conferma

Sia Leclerc che Sainz hanno il contratto in scadenza con la Ferrari nel 2024, dunque alla conclusione del prossimo Mondiale. Da settimane si scrive di un imminente rinnovo per entrambi i piloti ma l’annuncio non è ancora arrivato.

Il primo a sbilanciarsi è stato il presidente della Ferrari, John Elkann che ha anticipato la loro conferma durante un meeting di Exor. In una recente intervista al TG1, invece, Vasseur ha auspicato che l’annuncio possa arrivare prima della presentazione della nuova monoposto.

Per Leclerc, si è scritto di una sorta di rinnovo a vita con la Ferrari. Il nuovo accordo con Sainz, invece, dovrebbe avere una durata minore. Il pilota spagnolo ha espresso la volontà di iniziare la nuova stagione già con il rinnovo ufficializzato. Scenario che, ormai, ha molte chance di concretizzarsi.

A confermarlo è stato anche Carlos Sainz sr, leggenda del rally e padre del driver ferrarista. Prima di affrontare la sua ennesima Dakar, Sainz sr, in un’intervista alla radio spagnola Cope, si è detto fiducioso che l’esperienza in Ferrari del figlio possa proseguire ulteriormente.

“Ci hanno fatto sapere dalla Ferrari che sono contenti di Carlos – si legge nelle dichiarazioni riportate da Formula Passion – Il discorso rinnovo è già stato avviato e mi immagino che, a inizio 2024, vada avanti. Vedremo cosa uscirà.” Il finale, dunque, è sempre più vicino e l’esito lo conosciamo da tempo.