Ottavi Coppa Italia: mercoledì Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese

Nella sera di mercoledì si giocheranno due sfide valevoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stiamo parlando di Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese, rispettivamente previste per le ore 18.00 e le ore 21. Vediamo nel dettaglio.

La gara del Gewiss Stadium è, almeno sulla carta, leggermente più equilibrata. L’Atalanta ha voglia di provare a replicare l’annata della stagione 2020-2021, quando riuscì ad arrivare in finale, sebbene il successo poi sfumò. Un trofeo che manca da circa 60 anni e che i bergamaschi hanno sicuramente le carte in regola per poter vincere.

Gli emiliani potrebbero avere la mente focalizzata principalmente sul campionato, visto e considerato che non abbiano raccolto moltissimi punti e che una serie di passi falsi li abbia portati ad una distanza non così considerevole dal terzultimo posto. Impressionante notare come nelle ultime quattordici gare tra le due compagini, la Dea abbia trionfato per ben undici volte.

Allettante la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, ipotizzando un successo per almeno due gol di scarto dei padroni di casa: parliamo di 2,38 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,31 e su WilliamHill 2,25. Allo stesso tempo, potrebbe essere una gara ricca di gol: segnaliamo anche la quota della giocata “Over 3,5”, su Planetwin365 a 2,42; su WilliamHill è a 2,37 e su Betclic 2,46.

Alle ore 21, invece, si giocherà Roma-Cremonese. Una sfida che la passata stagione ha regalato non poche emozioni e sorprese: sì, perché giallorossi e grigiorossi si sono già affrontati ai quarti di finale della passata edizione della Coppa Italia. Furono i lombardi ad avere sorprendentemente la meglio, eliminando i capitolini. Un successo esterno della squadra di Stroppa, la quale attualmente milita nel campionato cadetto, sarebbe effettivamente oggi ancora più sorprendente: il segno “2” pagherebbe 9,05 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 9 e su Betclic 8,15.

Non sarebbe assurdo pensare ad una gara a tratti comunque equilibrata e non particolarmente ricca di gol: segnaliamo la quota della giocata “Under 2,5”, su Planetwin365 a 2,06; mentre su WilliamHill è a 2 e su Unibet 2,02. Interessante anche la quota del risultato esatto 2-0 in favore dei capitolini: parliamo di 6,52 volte la posta su Planetwin365; mentre su WilliamHill è a 5,80 e su Unibet 6,50.