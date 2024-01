Tentazione Benzema: in Serie A da gennaio

Karim Benzema è uno di quei giocatori che l’estate scorsa ha lasciato l’Europa per accettare le offerte monstre dei club dell’Arabia Saudita

Insieme a tanti altri calciatori di primo piano che l’estate scorsa hanno lasciato l’Europa per dire sì alle maxi proposte di ingaggio formulate dai ricchissimi club dell’Arabia Saudita, Karim Benzema aveva detto addio dopo quattordici anni al Real Madrid per indossare la maglia giallonera dell’Al-Ittihad.

Una scelta sofferta quella del trentaseienne centravanti algerino che però a differenza di un suo ex illustre compagno di squadra a Madrid, Cristiano Ronaldo, non si è ambientato nella sua nuova realtà. Al di là dei numeri tutt’altro che sconfortanti, 12 gol realizzati e 5 assist forniti in venti gare di campionato, Benzema si è forse reso conto di aver fatto la scelta sbagliata.

In particolare nelle ultime partite di campionato l’ex vincitore del Pallone d’Oro è apparso più distratto e svagato del solito. Un noto giornalista sportivo saudita, Abdel Karim Al Jasser, ha avanzato un’ipotesi tutt’altro che peregrina: “Benzema spreca occasioni molto facili e inoltre sembra aver perso la voglia di giocare a calcio“.

Non proprio un quadro lusinghiero per l’ex centravanti di Lione e Real Madrid che a sorpresa già nel mese di gennaio potrebbe fare ritorno nel Vecchio Continente. Da qualche ora a questa parte si vocifera addirittura di un suo approdo in Italia, nella nostra Serie A. Procuratori, intermediari e agenti FIFA sono al lavoro per proporre il giocatore alle big del nostro campionato.

Benzema, possibile approdo in Serie A: una big lo vuole a gennaio

Tra le grandi che avrebbero bisogno di un attaccante di alto profilo in questo momento c’è il Milan che è ancora alla ricerca di un centravanti in grado di affiancare o sostituire all’occorrenza Olivier Giroud. L’eventuale operazione Benzema presenta però due ostacoli di rilievo molto difficili da rimuovere.

In primis l’età del giocatore che ha da poco compiuto trentasei anni e in secondo luogo il suo ingaggio monstre: dal club saudita dell’Al Ittihad Benzema percepisce qualcosa come 200 milioni a stagione, una cifra che nessun club europeo è in grado di avvicinare.

Tra l’altro proprio in questi ultimi giorni la vicenda si è anche tinta di giallo: l’ex Real infatti non si è presentato agli allenamenti della squadra e questo non fa che alimentare le voci su un suo possibile e imminente addio. L’Europa e forse lo stesso Milan sono pronti a riaccoglierlo, ma a a cifre ben diverse.