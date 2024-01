Addio Juventus: irrompe il Paris Saint-Germain

Con l’inizio della sessione invernale di mercato la Juventus proverà a consegnare a Massimiliano Allegri almeno un rinforzo di qualità

Il mercato di gennaio apre i battenti e le big del nostro campionato proveranno a puntellare i rispettivi organici per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Anche la Juventus, che ora come ora è seconda in classifica e in piena lotta per lo scudetto a due punti di distacco dall’Inter, spera di poter trovare l’occasione giusta con cui rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli, al netto delle dichiarazioni ufficiali, da tempo è al lavoro nel tentativo di regalare al proprio allenatore quanto meno un rinforzo di spessore nel reparto di centrocampo.

Sul taccuino dell’ex direttore sportivo del Napoli sono impressi i nomi di giocatori di varia provenienza e dai costi molto diversi. In queste ultime settimane una serie di nomi ha fatto capolino sulle pagine dei quotidiani sportivi: idee, proposte, possibilità più o meno concrete: sta di fatto che fino a questo momento la Juventus non ha ancora deciso di stringere il cerchio su un determinato obiettivo.

In realtà un giocatore ha attirato un interesse reale da parte del club bianconero: trattasi di Kalvin Phillips, ventottenne centrocampista inglese del Manchester City sul quale Pep Guardiola non fa più affidamento da mesi. L’ex gioiello del Leeds è finito sul mercato e Giuntoli ha tentato di imbastire una trattativa con i Citizens nella speranza di chiudere in tempi brevi.

Juventus, non c’è niente da fare: il Paris Saint Germain è in pole position

In questo momento però la Juventus non può permettersi di investire cifre importanti. Il club bianconero, non disponendo di un budget per il mercato invernale, poteva solo sperare di non avere concorrenza. Invece negli ultimi giorni qualcosa si sta muovendo intorno a Phillips.

Sul centrocampista di origini giamaicane, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘Telegraph’, si sarebbero fatte vive due società che sono in grado di investire ben altre risorse rispetto alla Juventus. In Premier League sarebbe concreto l’interesse del Newcastle, il club di proprietà del PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

Ma chi in questo preciso momento avrebbe le maggiori chance per acquistare Phillips è il Paris Saint Germain che su esplicita indicazione del tecnico Luis Enrique, sarebbe pronto a chiudere in fretta la trattativa con il Manchester City. Fosse così per i bianconeri non ci sarebbe niente da fare.