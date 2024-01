Inter scatenata: altro affare in Serie A, colpo a parametro zero

L’arrivo di Tajon Buchanan non “soddisfa” Simone Inzaghi e dirigenza, alla ricerca di altre opportunità in questo calciomercato per rinforzare la rosa nerazzurra non solo per l’imminente seconda parta di stagione ma anche in vista del prossimo anno.

Tante idee frullano nella mente di Marotta ed Ausilio, limitati però a livello economico dalla complicata situazione societaria nella quale al momento si ritrova l’Inter. Per questo motivo i due dirigenti nerazzurri starebbero provando a mettere a segno qualche operazione a parametro zero in più, come confermato anche dal fatto che il Biscione starebbe valutando un’affare del genere dalla Serie A, vincolato però da una serie di condizioni essenziali affinché possa andare in porto.

Inter: altro colpo a parametro zero dalla Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo Tajon Buchanan potrebbe già iniziare a lavorare in programmazione della prossima stagione. Per questo motivo sono tanti i profili finiti nel mirino di Marotta ed Ausilio, ma ce ne sarebbe uno in particolare che farebbe gola sia ai tifosi nerazzurri che alla dirigenza meneghina, considerato il fatto che stiamo parlando di uno dei protagonisti indiscussi di questi ultimi anni di Serie A.

Ovviamente dal dire al fare c’è una grossa differenza, ma stando alle ultime notizie l’Inter sembrerebbe essere sempre più propenso a mettere a segno questo colpo dalla Serie A, che senza ombra di dubbio andrebbe ad alzare il livello tecnico e di spettacolarità nel reparto offensivo della formazione di Simone Inzaghi.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter starebbe seriamente valutando il colpo Luis Muriel, in scadenza con l’Atalanta il prossimo 30 giugno. A fronte di questo il colombiano ad oggi rappresenta essere una vera e propria opportunità per il club nerazzurro, il quale però sarebbe vincolato ad una condizione che non gli permettere di affondare già in questo calciomercato il colpo decisivo per l’attaccante 32enne della Dea.

Inter-Muriel si può, ma ad una sola condizione

L’approdo di Luis Muriel all’Inter non è fantascienza, visto che il colombiano potrebbe essere un discreto colpo a parametro zero in vista della prossima stagione. Come anticipato, però, c’è una condizione essenziale alla quale Marotta ed Ausilio darebbero conto, visto che un eventuale affondo dell’Inter su Luis Muriel sarebbe direttamente collegato all’uscita nel prossimo calciomercato di Alexis Sanchez, sempre più ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Inter in agguato: la Dea studia il rinnovo di Muriel

L’interesse dell’Inter per Luis Muriel non distrae più di tanto l’Atalanta, al lavoro per cercare di rinnovare il contratto dell’attaccante colombiano. Al momento l’ex Fiorentina e Sampdoria alla Dea guadagna 1,8 milioni di euro l’anno, ma considerata l’età Percassi non ha alcuna intenzione di strafare, anzi, vorrebbe sì rinnovarlo ma a condizioni e cifre sicuramente diverse. Inutile dire che l’Inter potrebbe giocare proprio su questo aspetto, casomai mettendo sul tavolo di Muriel un contratto più remunerativo rispetto a quello che gli offrirebbe l’Atalanta per convincerlo a spostarsi di pochi chilometri da Bergamo. Staremo a vedere.