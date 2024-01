Terribile lutto per Alonso: se ne va una figura storica

Un terribile lutto colpisce molto da vicino Fernando Alonso, nei giorni scorsi è scomparso una figura storica per il pilota spagnolo

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie drammatiche che ha sconvolto il mondo dei motori. In particolar modo uno che, per anni, sta rappresentando il mondo della Formula 1 come Fernando Alonso. Un terribile lutto, soprattutto per lo spagnolo, che ha appreso la triste notizia della morte di una figura storica.

Stiamo parlando di Gil De Ferran che è passato a miglior vita tra la sorpresa e lo shock di tutti coloro che lavorano e sono appassionati del mondo dei motori. Tanto è vero che il campione spagnolo, direttamente sui suoi profili social ufficiali, ha voluto salutarlo e ringraziarlo per essergli stato vicino e ad averlo aiutato per tutti questi anni. Un lutto forte che ha scosso, e non poco, l’ex pilota della Ferrari.

Terribile lutto per Alonso, scomparso Gil De Ferran

Il mondo del motorsport piange l’improvvisa scomparsa di Gil De Ferran. Impossibile non conoscere una delle leggende dell’IndyCar. In molti sapevano anche che il rapporto che aveva con il due volte campione del mondo era speciale. Proprio il campione brasiliano aveva seguito l’avventura di Alonso per moltissimi anni. In almeno tre occasioni ha tentato di prendere parte alla leggendaria Indy 500 (vinta tra l’altro nel 2003).

Nel periodo in cui Fernando Alonso militava nella McLaren era stato “guidato” proprio dallo stesso De Ferran. Solamente grazie a quest’ultimo ha saputo cogliere ed apprendere tutti i segreti sulla guida. Consigli che lo hanno portato ad essere uno dei migliori piloti dell’epoca. Senza dubbio è stata una figura chiave per la sua crescita nel mondo dei motori. Un uomo che gli ha dato tanto. Ed è per questo motivo che ha voluto ringraziarlo con un lungo e commovente messaggio pubblicato sui social network con un paio di foto annesse.

I am at a loss for words. It’s a very sad day. Thank you for the moments we shared, for wholeheartedly teaching me how to race on ovals, and for the countless memories we created together. We will miss you Gil ❤️. pic.twitter.com/8ztGEPFj4Y — Fernando Alonso (@alo_oficial) December 30, 2023

Queste sono alcune delle sue parole: “In questo momento è difficile trovare pensieri. Per me è un girono molto triste. Lo voglio ringraziare per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. Soprattutto per avermi insegnato a correre sugli ovali e per i tantissimi ricordi che abbiamo vissuto. Mancherai a tutti Gil“.