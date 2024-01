Colpo di scena Newey: nuovo compagno per Verstappen

Una prospettiva interessante affascina il mondo delle corse, la possibilità di affiancare a Max Verstappen un nuovo compagno è una ipotesi che si fa largo

Max Verstappen sarebbe già entusiasta per una clamorosa ipotesi: un pilota di spicco sarebbe potrebbe lottare insieme a lui. La prospettiva lanciata da ‘ElgolDigital’ potrebbe essere il prossimo sogno da realizzare per Adrian Newey.

Il direttore tecnico della Red Bull ha ancora tanta voglia di essere protagonista. Il 65enne britannico sta lavorando con grande entusiasmo negli ultimi anni e i successi ottenuti da Verstappen lo hanno ripagato dei tanti sacrifici.

Le vittorie sono state tante, ma c’è un obiettivo sportivo che ancora stuzzica l’esperto direttore tecnico. Lavorare insieme a un ex campione del mondo di F1 sarebbe il sogno di Newey: è una ipotesi rilanciata da ‘Elgol Digital’. Il portale spagnolo ha rimarcato come la stima nel corso degli anni tra il dt e un fenomeno delle corse in particolare non sia mai mancata. Si rilanciano i presupposti per un matrimonio sportivo di prima qualità.

Verstappen insieme a un altro big, l’idea è top

Le voci si rincorrono con Newey che già in passato ha sognato il grande colpo, la possibilità potrebbe essere riproposta per il prossimo futuro. Un pilota esperto potrebbe abbracciare un progetto sportivo più che ambizioso di correre e vincere insieme a Max Verstappen. L’intesa sarebbe clamorosa: abbinare Fernando Alonso insieme al campione olandese è una ipotesi pazzesca.

La suggestione di Newey di lavorare insieme ad Alonso (e insieme a Verstappen) si sposterebbe su un altro campo: non riguarderebbe la F1 bensì la gara più famosa dell’Endurance, ovvero la 24 Ore di Le Mans. L’ipotesi di una collaborazione tra Alonso e Newey per Le Mans fa già sognare gli appassionati dei motori: la corsa del 15 e 16 giugno 2024 si incastrerebbe proprio in un momento di pausa per il campionato di Formula 1.

La squadra non è ancora confermata, ma un altro indizio che possiamo cogliere è arrivato da Max Verstappen. L’olandese, in un recente incontro con i media, ha svelato come Alonso gli avrebbe chiesto di correre insieme la gara Endurance. Non è una tappa qualunque per lo spagnolo: ha vinto nel 2018 e 2019 e sa di avere chance per affermarsi nuovamente.

La 24 Ore di Le Mans porterebbe a una sinergia di qualità, Verstappen ha confermato come l’ipotesi non sarebbe irrealizzabile, come riportato anche da ‘Formula Passion’: “In questa gara non c’è un peso minimo per il pilota. Io sono un driver piuttosto pesante, dovrei trovare dei compagni di squadra leggeri per compensare. Fernando Alonso è abbastanza leggero, quindi sarebbe una buona cosa averlo accanto, ma dovremmo trovare anche un altro pilota e guarderemo per bene”.