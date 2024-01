La Juventus irrompe e spaventa la Roma: 25 milioni di euro

La Juventus è pronta a rovinare i piani di mercato da parte della Roma, inserimento importante dei bianconeri per quanto riguarda il calciatore che interessa particolarmente ai giallorossi

Tra la Roma ed il giocatore sbuca il forte interesse da parte della Juventus. Non un’ottima notizia per i giallorossi visto che sembravano fortemente avere il pallino del suo cartellino. Ed invece i piani sono cambiati. Si parla di una offerta che si può avvicinare tranquillamente intorno ai 25 milioni di euro. Le prime conferme arrivano direttamente dall’Austria.

Il calciatore che interessa ai due club italiani è Strahinja Pavlovic. Uno dei migliori prospetti della Red Bull Salisburgo e, soprattutto della nazionale serba. Nel dicembre del 2022 ha rappresentato il suo Paese ai Mondiali che si sono disputati in Qatar. Nel corso della competizione si è tolto anche la soddisfazione di finire sul tabellino dei marcatori per una volta.

Juventus, che interesse per Pavlovic: Roma beffata?

Non solo la Roma, ma anche la Juventus sta seguendo con interesse Strahinja Pavlovic. Le conferme arrivano direttamente da fonti e media sportivi austriaci. Il classe 2001 è considerato come uno dei migliori, nel suo ruolo, soprattutto per l’età che ha. Un difensore centrale con il vizio del gol: fino a questo momento della stagione ha messo a segno 2 reti ed altrettanti assist. Il Salisburgo se lo tiene stretto, ma ha fatto sapere che se dovessero arrivare delle offerte irrinunciabili la situazione cambierà.

Come annunciato in precedenza si parla di una cifra di 25 milioni di euro. La Juventus spera di ottenere uno sconto sul suo cartellino, ma nel frattempo segue con interesse il giocatore che piace moltissimo. Stesso discorso vale anche per la Roma che non intende assolutamente lasciarsi scappare questo profilo importante. Anche se la situazione non è affatto delle più semplici visto che, su di lui, sono pronti a piombare altri club esteri importanti.

Precisamente dal Regno Unito e dalla Turchia. Il Brighton di Roberto De Zerbi è pronto a puntarlo per andare a rinforzare il reparto difensivo. Il manager bresciano ha individuato nel serbo il giusto rinforzo per la sua difesa. Stesso discorso vale anche per il Fenerbahce che osserva, con molta attenzione, questa vicenda. Non è da escludere che il giocatore possa muoversi in questa sessione invernale di gennaio. Altrimenti l’appuntamento verrà rimandato in estate.