Lascia la Ferrari: decisione improvvisa, svelato il motivo

Il pilota è pronto a lasciare la Ferrari, una decisione improvvisa che spiazza tutti i tifosi della ‘Rossa’: svelato anche il motivo

Se non si tratta di un vero e proprio terremoto che riguarda il mondo della Formula 1 allora poco ci manca. Fatto sta, però, che i tifosi della Ferrari stanno vivendo momenti di ansia in merito alle ultime notizie che stanno iniziando a circolare. Un 2024 che non è iniziato per il verso giusto. A quanto pare Carlos Sainz starebbe seriamente pensando di lasciare la scuderia di Maranello. Non è finita qui visto che sono stati rivelati anche i motivi.

Gli stessi che sono stati riportati dal sito ‘ElGolDigital.com‘. A quanto pare lo spagnolo sarebbe abbastanza stufo delle decisioni, prese da parte della squadra, e di presunti favoritismi rivolti al suo amico e compagno di team, Charles Leclerc. Oramai non ci sono più dubbi sul fatto che possa lasciare la Ferrari nelle prossime settimane.

Terremoto in casa Ferrari, Sainz è pronto a lasciare: le ultime

Una decisione presa dopo averci riflettuto molto attentamente. Di certo non una notizia felice per i tifosi della Rossa che speravano in un cambiamento di idea da parte sua. Anche se le motivazioni di questa scelta stanno iniziando a far storcere il naso a più di qualche persona. La sua carriera, quindi, potrebbe non proseguire con la scuderia di Maranello. Una bella gatta da pelare per la stessa Ferrari che spera di poter prendere delle importanti soddisfazioni in questo 2024 che si preannuncia complicatissimo.

Adesso, in molti, si stanno chiedendo chi sarà il pilota che prenderà il posto dell’iberico. In molti ipotizzano che abbia già firmato un precontratto con la Sauber. Questo è quello che fa sapere ‘Auto Action‘. Il team svizzero è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, ma solamente a partire dal 2025. Un passaggio che potrebbe avere un qualcosa di “strategico”: per chi non lo sapesse, infatti, la Sauber è pronta a diventare Audi nel 2026. Potrebbe essere una importante svolta nella carriera di Sainz Jr.

In ogni caso si tratterebbe di una perdita importante per la stessa Ferrari. Non è da escludere che il pilota voglia affrontare delle nuove sfide e che sia alla ricerca di opportunità per la sua carriera. La Ferrari, nel frattempo, inizia a guardarsi intorno per il suo sostituto.