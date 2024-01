Coppa Italia, la Juventus schianta la Salernitana: quarti di finale definiti

Si sono definiti ieri sera, con la vittoria della Juventus sulla Salernitana, i quarti di finale della Coppa Italia 2023/24. I bianconeri sono stati l’ottava ed ultima squadra ad ottenere il pass per il terzultimo turno della competizione nazionale. Le altre sette qualificate invece sono: Lazio, Bologna, Fiorentina, Frosinone, Milan, Roma e Atalanta.

Gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia

Saranno ovviamente quattro le sfide in programma tra le otto pretendenti al trofeo, detenuto dall’Inter. Le sfide dei quarti di finale, ancora una volta sarà in gara secca, prima dell’approdo alle semifinale, unico turno programmate sulla lunghezza delle gare di andata e ritorno.

Ci sarà il derby di Roma in Coppa Italia, come nella finale del 2013, Roma e Lazio si ritrovano dopo la storica finale in cui Lulic regalò il trofeo ai biancocelesti. Accoppiata al derby, c’è la sfida della Juventus contro il sorprendente Frosinone, autore della clamorosa vittoria al Maradona per 0-4.

L’Inter bicampione uscente invece non ci sarà, il “suo” posto nei quarti è invece andato meritatamente al Bologna, che ha sconfitto i nerazzurri in rimonta ai supplementari la squadra di Inzaghi. Per i felsinei ci sarà un classico derby dell’Appennino contro la Fiorentina, in grado di superare il Parma, capolista della B, solamente ai rigori.

Ultimo ma non meno importante, il quarto di finale che Atalanta e Milan si sono guadagnati grazie alle agevoli vittorie, rispettivamente 3-1 e 4-1 su Sassuolo e Cagliari.

Il programma dei quarti

Le sfide dei quarti di finale si svolgeranno tutte nel corso della prossima settimana. Si comincia martedì 9 gennaio alle 21, all’Artemio Franchi di Firenze con la sfida tra la Fiorentina e il Bologna. Nella giornata di mercoledì 10 gennaio, invece, saranno due le gare in programma: alle 18 ecco il derby Lazio-Roma all’Olimpico, mentre alle 21 il Milan sfiderà l’Atalanta. Infine, giovedì 11, alle 21, la Juventus ospiterà il Frosinone.

Superati i quarti di finale, il tabellone delle semifinali della Coppa Italia opporrà la vincente di Lazio-Roma alla vincente di Juventus-Frosinone; mentre la vincente di Fiorentina-Bologna giocherà la doppia gara di semifinale contro una tra Milan e Atalanta.