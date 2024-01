UFFICIALE: Roma, Tiago Pinto lascia a fine gennaio

Quella di gennaio 2024 sarà l’ultima sessione di calciomercato per Tiago Pinto nel ruolo di Direttore Sportivo della Roma. Attraverso un comunicato ufficiale di poche decine di minuti fa, la società giallorossa ha comunicato l’addio del dirigente portoghese. In mattinata, Pinto ha salutato la squadra e da questo momento in poi si dedicherà alle necessità correnti del club. Il diesse della Roma ha affidato ad alcune dichiarazioni il suo saluto ai colori giallorossi, tramite il comunicato ufficiale della società.

Tiago Pinto e la Roma, un addio annunciato

Tiago Pinto è arrivato a Roma nel gennaio 2021, dopo l’arrivo alla guida del club della famiglia americana Friedkin. L’ex DS del Benfica rimarrà in carica dunque esattamente 3 anni, la durata del contratto firmato all’arrivo nella Capitale. Il bilancio di Tiago Pinto alla direzione sportiva del club giallorosso è di due sesti posti in Serie A, ma soprattutto la vittoria della Conference League. In più, la finale dell’Europa League persa nella scorsa stagione.

Il contratto tra Tiago Pinto e la Roma in scadenza a giugno 2024, quindi, verrà risolto in anticipo di 5 mesi. Un addio che comunque non sorprende, perché già da tempo sembrava chiaro che società e DS si sarebbero separati alla scadenza dell’accordo.

A partire dal 3 febbraio 2024, il direttore sportivo portoghese non sarà più a capo dell’area sportiva del club della Capitale. Tiago Pinto, quindi, affronterà quest’ultima campagna con la consapevolezza di star per lasciare la Roma. Tuttavia, ieri, in occasione di Roma-Cremonese di Coppa Italia, Pinto ha ribadito di voler fare sempre il massimo per la società di cui fino alla fine di questa sessione invernale di calciomercato sarà il direttore sportivo: «Io lavoro sempre per il meglio».

L’ultimo colpo

La risposta di Tiago Pinto era riferita alla ricerca di un difensore centrale per tamponare l’emergenza del reparto difensivo. Ieri, contro la Cremonese, Mourinho ha dovuto giocare con Cristante in difesa e Llorente ha fatto gli straordinari. Motivo per il quale la società capitolina ha deciso di puntare su un difensore centrale giovane e low cost. Questo dovrebbe essere probabilmente sarà l’ultimo colpo di Tiago Pinto nella Roma.

Il nome emerso nelle ultime ore e per cui Pinto è stato incalzato ai microfoni di Mediaset è quello dell’olandese Huijsen. Il 18enne della Juventus sembrava destinato ad andare al Frosinone, con cui i bianconeri avevano già preso accordi forti di rapporti consolidati. In questo momento, Huijsen sembra voler andare alla Roma mentre la Vecchia Signora sembra ancora convinta di voler inviare il suo centrale a Frosinone.