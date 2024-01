Roma, AAA cercasi difensore low cost, bravo e giovane: i giallorossi puntano Huijsen

In casa Roma questa sera si penserò principalmente al campo per la gara di Coppa Italia contro la Cremonese. Tuttavia, da tempo si guarda anche al calciomercato con una questione principale da risolvere quella relativa al rinforzo in difesa. Come noto i giallorossi cercano un difensore per sistemare la critica situazione del reparto difensivo. I giallorossi, infatti, questa settimana perderanno un altro titolare per un mese: Evan Ndicka, difensore mancino titolarissimo della retroguardia, partirà per giocare la Coppa d’Africa. Per Tiago Pinto però i margini di manovra sono strettissimi e dovrà ricorrere ad una idea non di primo piano per risolvere la situazione.

PARAMETRI STRETTI: LA ROMA DOVRÀ “INVENTARE” L’ACQUISTO

Tuttavia, stando ai parametri del FairPlay finanziario e in base alla situazione del bilancio Roma, la proprietà ha messo a disposizione un budget molto risicato per intervenire sulla rosa a disposizione di Mourinho. Appena 1,5 milioni di euro, un budget in cui non sarebbe rientrato l’ingaggio di Leonardo Bonucci. Sul mancato ingaggio del viterbese hanno pesato non solo le necessità economiche della Roma, ma anche il fatto di essere inviso alla piazza e la carta d’identità che dice 1987 come anno di nascita.

Mourinho desidererebbe un profilo più fresco ma di grande livello. A questo punto in casa Roma hanno dovuto setacciare con attenzione il mercato per trovare l’idea giusta. Situazioni economiche, anagrafiche e tecniche che impongono la necessità di acquisire il nuovo profilo in semplice prestito secco per 6 mesi. E il nome “giusto”, almeno per età, caratteristiche tecniche e anagrafica sarebbe emerso nelle ultime ore: Dean Huijsen della Juventus, non solo giovane e voglioso di giocare, ma anche mancino come Ndicka.

PROMESSO SPOSO DEL FROSINONE

L’olandese della Juventus è pronto a salutare Torino dopo 6 mesi in cui ha avuto la possibilità di assaggiare la prima squadra dei bianconeri. La dirigenza juventina vuole che Huijsen vada altrove per giocare e trovare minutaggio in Serie A e la soluzione migliore trovata da Giuntoli e Manna, dopo vari interessamenti, era la stessa scelta per Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge: il Frosinone. La formazione gialloazzurra, da mesi, seguiva l’olandese nella speranza di poterlo portare a giocare allo Stirpe da gennaio in poi.

I frusinati, sfruttando gli ottimi rapporti tra il DS Angelozzi e la dirigenza della Vecchia Signora, aveva trovato effettivamente l’accordo per il prestito a gennaio. Ma nelle ultime ore proprio la Roma ha chiesto informazioni ai bianconeri sulla situazione dell’ex difensore della NextGen bianconera. Una richiesta di informazioni arrivata fino al calciatore al suo entourage, che hanno deciso di bloccare tutto poco prima della firma. La Roma potrebbe dunque sfilare Huijsen al Frosinone.

Non è chiaro se alla fine Huijsen lascerà la Juventus per la seconda parte della stagione direzione Roma o direzione Frosinone, quel che invece è sicuro è che i capitolini cercano un calciatore giovane, talentuoso e low cost.