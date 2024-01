Juventus, firma super: il Big in bianconero fino al 2026

Il mercato di gennaio non dovrebbe portare grandi novità in casa Juventus. Il club bianconero avrebbe deciso di confermare l’attuale rosa

La sessione invernale di mercato ha aperto da pochissimi giorni e finora nulla si è mosso in casa Juventus. Anzi, a quanto pare nulla è destinato a muoversi. La dirigenza bianconera, in totale e piena sintonia con Massimiliano Allegri, ha stabilito di non toccare l’attuale rosa a disposizione del tecnico livornese, compresi i giovani talenti usciti dalla Next Gen così tanto richiesti in Italia e all’estero.

Del resto per poter acquistare è necessario prima vendere e così piuttosto che rinunciare agli attuali equilibri per costruirne di nuovi, il club bianconero ha deciso di non fare nulla. Questo però non significa che il responsabile dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, stia fermo con le mani in mano. L’ex direttore sportivo del Napoli è invece più attivo che mai su un altro fronte molto importante, quello dei rinnovi di contratto.

Nei giorni scorsi la Juventus ha infatti annunciato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 di Gleison Bremer, il ventiseienne difensore brasiliano diventato un pilastro della difesa e un punto di riferimento nello spogliatoio. Consolidare l’attuale patrimonio tecnico e programmare con tutta la calma del mondo la prossima sessione estiva di mercato, quella sì destinata ad apportare cambiamenti profondi nella rosa bianconera. Questo è il programma stabilito dalla società e condiviso in toto da Allegri.

Juventus, via ai rinnovi di contratto dei titolarissimi: è vicina la firma fino al 2026

Sempre a proposito di rinnovi, un altro titolare inamovibile potrebbe prolungare il suo rapporto con la Juventus. Almeno così vorrebbe il club che ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore in questione: stiamo parlando di Wojciech Szczesny, il trentatreenne portiere polacco che difende i pali della porta bianconera dalla stagione 2017-2018 e che a Torino si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo in campo internazionale.

L’attuale contratto dell’estremo difensore della nazionale polacca andrà in scadenza il 30 giugno del 2025. Szczesny percepisce un ingaggio di circa 6,5 milioni di euro all’anno. L’idea di Giuntoli consiste nell’allungare di un anno questa scadenza, ergo fino al 30 giugno del 2026. La Juventus proporrà inoltre al suo portiere una spalmatura della cifra prevista dall’attuale accordo. Un’offerta che fa storcere la bocca al diretto interessato ma intorno alla quale si può trattare per arrivare a un accordo.