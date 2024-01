Serie A, 19esima giornata: Inter, vita facile col Verona? Juve in trasferta a Salerno, Roma contro l’Atalanta

Comincerà questa sera, con Bologna-Genoa, e si chiuderà domenica sera la 19esima giornata di Serie A. Vediamo quali sono le gare più interessanti e che meritano di essere tenute d’occhio.

La capolista Inter affronterà tra le mura amiche il Verona. I nerazzurri sono reduci da una gara non entusiasmante in casa del Genoa: una prestazione non esaltante che non ha permesso alla squadra di Inzaghi di andare oltre il pareggio. I punti di vantaggio nei confronti della Juventus sono due (45 contro i 43 bianconeri). Contro un Verona 17esimo, il quale ha conquistato solo 14 punti, appare davvero difficile non ipotizzare un successo dei padroni di casa: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,54; mentre su WilliamHill è a 1,50 e su Betclic 1,49.

Anche l’inseguitrice principale della Beneamata, la Juventus, è impegnata in una sfida sulla carta non proibitiva. La squadra di Allegri si recherà in trasferta all’Arechi, per affrontare la Salernitana. Una nuova sfida, quindi, con il fanalino di coda della Serie A, dopo l’affermazione roboante agli ottavi di Coppa Italia. Il segno “2” secco pagherebbe su Planetwin365 1,45 volte la posta; mentre su WilliamHill 1,42 e su Unibet 1,43. Segnaliamo anche la giocata “Over 1,5 Ospite”, immaginando che la Juventus possa realizzare almeno due gol nei 90 minuti di gioco: parliamo di 1,58 volte la posta su Planetwin365; come su Unibet, mentre su Betclic 1,54.

Da attenzionare anche la gara che si giocherà sabato sera, alle ore 20,45, al Mapei Stadium. Sassuolo–Fiorentina mette l’una dinanzi all’altra due squadre che stanno vivendo situazioni molto differenti: i toscani sono in gran forma, quarti con 33 punti e reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite; gli emiliani sono 16esimi con 16 punti, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Chissà che i neroverdi non possano evitare la sconfitta: su Planetwin365, la doppia chance “1X” è quotata 1,63; su WilliamHill 1,62 e su Betclic 1,67.

Anche il Milan terzo (36 punti) dovrà vedersela con una squadra in crisi. Stiamo parlando dell’Empoli di Andreazzoli, penultimo con 13 punti. Non sarebbe assurdo pensare a una partenza decisa dei rossoneri, al Castellani: segnaliamo la quota del segno “2” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,15; mentre su WilliamHill è a 2,05 e su Unibet 2,10.

Alle 15 di domenica si terrà Torino-Napoli. I partenopei sono ottavi con 28 punti e hanno necessità di accorciare le distanze dal quarto posto; i granata sono decimi con 24 punti. Da tener d’occhio la quota della giocata “Over 2,5”, immaginando che possano essere segnati almeno tre gol nei 90 minuti di gioco: parliamo di 2,11 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2 e su Unibet 2,06.

La giornata si chiuderà con un emozionante Roma-Atalanta. I giallorossi sono settimi con 28 punti, mentre i nerazzurri hanno raccolto 29 punti e sono ora sesti. È lecito aspettarsi una gara molto combattuta: segnaliamo la giocata “Goal”, su Planetwin365 a 1,77; mentre su WilliamHill 1,73 e su Unibet 1,81.