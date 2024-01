Clamoroso: spunta il Milan per Skriniar! Grandi manovre in casa rossonera nella sessione di mercato invernale che ha appena avuto inizio.

Quando manca ormai un solo turno di campionato al termine del girone di andata la classifica recita: Milan -9 dalla capolista Inter, -7 dalla seconda, la Juventus. Un terzo posto che non soddisfa certo la società rossonera vista la considerevole distanza dalla vetta.

Una prima parte di stagione non positiva, che ha comportato anche l’uscita dalla Champions League. Un girone non facile, con PSG e Borussia Dortmund, non può giustificare completamente la precoce uscita dalla massima competizione europea per club.

Un numero impressionante di infortuni ha ulteriormente complicato il cammino della formazione di Stefano Pioli. Nelle scorse settimane proprio il tecnico rossonero è salito sul banco degli imputati a causa di questa catena di incidenti non addebitabili esclusivamente alla sfortuna.

La proprietà del Milan non è soddisfatta di tale situazione. Il mercanto scoppiettante della scorsa estate ha posto il Milan in prima fila per la conquista dello scudetto, insieme ai cugini dell’Inter ed al Napoli campione in carica.

Ora lo scudetto sembra davvero una chimera. Sembra invece subentrato il sincero timore di poter perdere anche il posto valido per la prossima Champions League.

Clamoroso: spunta il Milan per Skriniar!

Per allontanare il pericolo di perdere la qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe avere conseguenza nefaste per la proprietà rossonera, la stessa è disposta a nuovi investimenti sul mercato.

Il reparto difensivo è stato letteralmente messo a terra dagli infortuni. Stefano Pioli è ormai abituato a mutare disposizione e uomini quasi ad ogni partita. Il ritorno di corsa del centrale Matteo Gabbia, in prestito dal Villareal, rende perfettamente l’idea della situazione in cui versava, e versa tutt’ora, il reparto difensivo rossonero.

Gabbia è infatti soltanto una soluzione dettata dalla piena emergenza. Il Milan vuole altro, il Milan cerca altro. Il nome su cui i dirigenti rossoneri hanno puntato le loro attenzioni è quello di Lilian Brassier, centrale difensivo del Brest, classe 1999.

Titolare inamovibile nel suo club, è un difensore che ha attirato su di sé le attenzioni di importanti club, come ci informa calciomercato.it. Monaco, Porto e Bayer Leverkusen seguono il centrale francese, attenzionato in maniera particolare anche dal PSG.

Il club numero uno di Francia deve colmare in fretta il vuoto difensivo causato dal grave infortunio accaduto all’ex giocatore dell’Inter, Milan Skriniar. Per il suo centrale il Brest chiede una cifra attorno ai 10-12 milioni di euro. A gennaio o a giugno per Lilian Brassier il Milan è pronto a sfidare la concorrenza.