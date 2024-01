Disastro Djokovic, il dato parla chiaro: non era mai successo

Se non è un vero e proprio allarme, ci siamo molto vicini. Preoccupano le condizioni di Novak Djokovic ad una manciata di giorni dagli Australian Open

Una sorpresa molto poco gradita. Nessuno immaginava che un giocatore bravo ma in questo momento lontano dai migliori interpreti del tennis mondiale come Alex De Minaur potesse travolgere in due soli set il numero uno del mondo Novak Djokovic. È invece ciò che è accaduto nel corso della United Cup, il torneo a squadre in corso di svolgimento in Australia utile a rifinire la preparazione degli atleti in vista degli Australian Open.

Il ventiquattrenne talento di casa ha infatti battuto il numero uno al mondo con un inequivocabile 6-4 6-4, un risultato che definire clamoroso è un eufemismo e che fa accendere la spia dell’allarme rosso per il trentaseienne fuoriclasse serbo a meno di dieci giorni dall’inizio del grande appuntamento sul cemento di Melbourne.

La causa principale di questo inatteso tracollo tecnico di Djokovic è da attribuire a un problema al polso destro che fa le bizze ormai da parecchi giorni. E che a quanto pare il suo staff di fisioterapisti non riesce a risolvere. Sarebbe proprio questo il motivo per cui contro De Minaur, che vale la pena ricordare come fosse stato travolto da Jannik Sinner in finale di Coppa Davis, Djokovic ha disputato con ogni probabilità il match peggiore della sua carriera o giù di lì.

Djokovic, i numeri del ko contro De Minaur sono inquietanti: i tifosi restano senza parole

A preoccupare ancora di più in prospettiva Melbourne è un dato in particolare che dice molto del profondo disagio fisico vissuto dal vincitore di ventiquattro titoli del Grande Slam. Djokovic nel corso del match contro De Minaur ha infatti conquistato solamente uno dei 34 punti giocati di risposta sulla prima palla di servizio. Un’unica occasione verificatasi nell’ultimo gioco della partita. È in assoluto il dato peggiore nei 1303 incontri disputati in carriera dal fuoriclasse serbo.

Ed è soprattutto un problema serio che il numero uno del tennis mondiale dovrà per forza risolvere prima dell’inizio degli Australian Open. Nel corso della conferenza stampa post partita, Djokovic ha provato a minimizzare la questione: “Nel 2021 e nel 2023 mi sono infortunato poco prima degli Australian Open e sono riuscito a vincere il torneo. Spero di non avere nessun infortunio questa volta”. Insieme a lui se lo augurano milioni di tifosi e di suoi fan sfegatati.