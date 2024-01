Disastro Inter dopo l’addio: “È un pacco”

È arrivato un attacco pesante nei confronti della dirigenza dell’Inter, che si è resa protagonista in negativo di un acquisto fallimentare

Che Giuseppe Marotta sia il re degli acquisti a parametro zero è fuori discussione. In generale negli ultimi anni la dirigenza dell’Inter ha operato molto bene sul fronte calciomercato, mettendo in piedi una squadra caratterizzata da giocatori di alto livelli in ogni reparto.

Marotta e Ausilio formano un duo che funziona alla grande, poiché entrambi hanno fiuto per gli affari. Ovviamente, però, non sempre le ciambelle escono col buco. Durante la gestione di una campagna acquisti capita eccome di commettere degli errori che poi col tempo, inevitabilmente, vengono fuori. D’altronde, non possiamo parlare del calcio come se fosse una scienza infallibile.

Non esistono regole ben precise da seguire, ragion per cui spesso e volentieri bisogna semplicemente farsi guidare dall’istinto. Certo, deve esserci un criterio per realizzare qualunque tipo di operazione, ma a volte non è sufficiente. Numerosi atleti che sembravano destinati ad una carriera strepitosa hanno smarrito la bussola anche nel giro di poco tempo, per dire.

È assai difficile trovare la soluzione ad ogni problema, specialmente quando la somma di denaro da poter investire sul fronte entrate non è elevata. Ecco perché non si può sempre evitare di scendere a compromessi. L’affare Juan Cuadrado rientra in questa categoria, ma potremmo già definirlo fallimentare.

L’ex Juventus, per via del suo passato bianconero, non è stato accolto nel migliore dei modi dalla tifoseria interista, per usare un eufemismo. Tantissimi supporters della ‘Beneamata’ non lo volevano, però Marotta ha scelto ugualmente di percorrere questa strada. Il risultato è che l’esterno colombiano non riesce ad integrarsi nel contesto milanese a causa dei reiterati infortuni che lo stanno limitando parecchio.

Calciomercato Inter, Campi affossa Cuadrado: “È un pacco”

Di recente, come noto, il classe ’88 (che compirà 36 anni il prossimo 26 maggio) è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro, perfettamente riuscito. Ma i tempi di recupero sono lunghi: Cuadrado tornerà a disposizione di Inzaghi non prima di aprile.

Sul tema in argomento si è espresso duramente il giornalista ed opinionista Graziano Carugo Campi, intervenuto sul proprio profilo X. “Tenendo Bellanova, l’Inter avrebbe evitato il pacco Cuadrado e oggi non avrebbe speso soldi per Buchanan“, ha scritto Campi.

Bellanova è stato preso dal Torino in estate a titolo definitivo e in maglia granata sta dimostrando il suo valore, tant’è che per mister Ivan Juric è di fatto un titolare. Forse l’Inter avrebbe fatto meglio a tenerlo invece che puntare adesso sull’ex Club Brugge? Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.