Juve choc: Vlahovic apre al grande colpo

Nel gioco del calciomercato, occhio ai continui intrecci che possono aprire scenari imprevisti: la Juventus e il nodo Vlahovic

Sarà un mese di gennaio in cui la Juventus si giocherà davvero molto, in campo e fuori. Per i bianconeri, è il momento di mettere alla prova le loro ambizioni in questa stagione, con l’occasione di proseguire nel testa a testa con l’Inter per la vetta della classifica in campionato e di avanzare in Coppa Italia fino alle fasi finali della competizione. Un ruolo cruciale, potrebbe averlo Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo è il bomber designato dei bianconeri, anche se il suo rendimento anche in questa stagione non è stato fin qui eccellente, nonostante una ottima partenza. Nelle ultime apparizioni in campo, comunque, il giocatore è apparso più vivo e nelle prossime settimane scopriremo se finalmente riuscirà a prendersi la squadra sulle spalle e a ritrovare la vena realizzativa dei momenti migliori.

Sullo sfondo, però, per quanto lo riguardano ci sono sempre gli scenari di mercato, da seguire con grande attenzione. Come sappiamo, in estate Vlahovic era stato davvero vicino all’addio. Rimasto a Torino per mancanza di offerte all’altezza, è rimasto, per dimostrare di poter essere all’altezza delle aspettative. Ma l’ipotesi di un suo addio torna d’attualità, anche alla luce di un contratto da rinnovare in scadenza nel 2026, con cifre che pesano non poco sul bilancio della Juventus. Infatti, la società intenderebbe procedere a un rinnovo al ribasso, rispetto all’attuale accordo che prevede un ingaggio a salire fino ai 12 milioni a stagione nell’annata conclusiva.

Juventus, c’è già il dopo Vlahovic: il piano

Senza intesa per il rinnovo, l’addio si fa più vicino. Le pretendenti, come sappiamo, non mancano. Giuntoli, a margine della gara con la Salernitana in Coppa Italia, ha provato a spegnere le voci di un interessamento dell’Arsenal. Per il quale però i bene informati di mercato giurano che ci siano conferme. E a questo punto, non si possono escludere movimenti clamorosi anche a gennaio.

La valutazione minima di Vlahovic è intorno ai 60 milioni. Difficile pensare che la Juve voglia effettivamente privarsene adesso, ma, qualora arrivasse davvero una offerta dura da rifiutare, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ la Juventus si tufferebbe immediatamente su Georgiy Sudakov. Il talento ucraino dello Shakhtar Donetsk è nel mirino di tanti club importanti, come per esempio il Napoli. Ma con i soldi della cessione di Vlahovic, ci sarebbe la possibilità di sbaragliare tutti in una eventuale asta per il trequartista 21enne.