Juve, colpo stellare in Serie A: 45 milioni o scambio

La Juventus targata Giuntoli vorrebbe realizzare un colpaccio a tinte nerazzurre in Serie A: super affare da 45 milioni, possibile scambio

La Juventus lotta per provare a conquistare lo Scudetto, superando l’Inter capolista e terminando il campionato al primo posto. Ma a prescindere da come finirà la stagione in corso, la squadra bianconera ha bisogno di un potenziamento. La dirigenza capitanata dal Football Director Cristiano Giuntoli vorrebbe intervenire già nella sessione del calciomercato di gennaio.

A questo proposito, la compagine bianconera sta cercando di assicurarsi a breve le prestazioni di Tiago Djalò, jolly difensivo classe 2000 di proprietà del Lille. L’affare in argomento, però, è tutt’altro che una passeggiata, al netto dell’interesse dell’Inter.

Ma i nerazzurri, a meno di uscite inaspettate, non affonderanno il colpo nelle settimane a venire, al contrario della ‘Vecchia Signora’ che invece prenderebbe subito Djalò. Inoltre, ai piani alti del club di Exor si continua a pensare anche al centrocampo, reparto in cui mister Massimiliano Allegri al momento ha gli uomini contati. Di nomi negli ultimi mesi ne sono circolati parecchi, però Giuntoli non ha ancora intrapreso una strada ben precisa.

Ad ogni modo, c’è un profilo che stuzzica fortemente la fantasia della Juventus e piace alla società bianconera più di tante altre opzioni. È un importante calciatore che milita in Serie A, un contesto in cui ha dimostrato a pieno di possedere delle doti fuori dal comune. Entrando più nello specifico, si tratta di Teun Koopmeiners.

La mezz’ala olandese in forza all’Atalanta dà la netta impressione di essere pronta per rendersi protagonista di un salto significativo. La Juve consentirebbe a Koopmeiners di lottare per traguardi prestigiosi, oltre a giocare regolarmente in Champions League. Ma l’Atalanta, neanche a dirlo, non è disposta a cederlo tanto facilmente: soltanto la scorsa estate i bergamaschi hanno rifiutato una proposta ufficiale da 50 milioni.

Calciomercato Juventus, 45 milioni per Koopmeiners: Giuntoli può usare la ‘carta’ Soulé

Aggiungiamo che la famiglia Percassi ha già iniziato a trattare il rinnovo del proprio gioiello, il quale presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025. Per la Juve non è semplice anche perché le big di Premier sono alla finestra, però Giuntoli rimane sul pezzo e prova a studiare una strategia vincente.

Stando a quanto riferisce ‘Repubblica’, la valutazione del classe ’98 si attesta intorno ai 40-45 milioni di euro. I bianconeri, dal canto loro, potrebbero tentare di abbassare sensibilmente l’esborso cash inserendo nell’operazione il cartellino di Matias Soulé – prezzo sui 25 milioni -, che sta facendo bene nelle fila del Frosinone.

I ciociari comunque non intendono privarsi adesso dell’argentino, dettaglio che complica non poco i piani della ‘Vecchia Signora’. La prossima estate, però, lo scenario potrebbe cambiare in maniera drastica, ragion per cui non è assolutamente da escludere che il matrimonio tra Koopmeiners e la Juventus diventi realtà un giorno.