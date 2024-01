Proposta da capogiro: il top club si prende Yildiz

Le superlative prestazioni di Kenan Yildiz stanno attirando i principali big club europei: la Juve sta per ricevere un’offerta super.

I tifosi juventini hanno ancora negli occhi il capolavoro realizzato da Kenan Yildiz nel match di Coppa Italia contro la Salernitana. Il giovane talento turco, dopo aver causato l’autorete del 4-1, ha messo a segno la quinta rete bianconera con una giocata da autentico fuoriclasse. Yildiz è partito dalla fascia sinistra, ha eluso due avversari ed è poi entrato in area saltando nettamente l’ultimo difensore salernitano, fino a battere l’incolpevole Fiorillo con un potente destro.

Un gol simile a quello realizzato in campionato a Frosinone, anche se in quel caso il 18enne era partito dal limite dell’area. In tanti parlavano da tempo delle enormi potenzialità di Yildiz e lo stesso Allegri lo aveva elogiato in conferenza stampa per le sue qualità: tuttavia nessuno poteva immaginare che l’ex Bayern Monaco potesse riuscire ad avere un tale impatto in maglia bianconera, tenendo conto della sua giovane età.

Prestazioni che fanno ovviamente sorridere tutto il mondo Juve, convinto di avere davvero tra le mani un futuro campione. Al tempo stesso, però, cresce la preoccupazione per quello che potrebbe accadere in estate. Per ora il rischio di veder partire Yildiz già a gennaio pare essere definitivamente scongiurato, ma a giugno gli scenari potrebbero essere diversi.

Offerta da capogiro, la Juve trema: Yildiz saluta?

Se il giovane talento turco dovesse continuare su questa strada qualche big club europeo potrebbe davvero decidere di bussare alla porta della Juventus proponendo un’offerta ‘monstre’ per il giocatore. Sono molte le squadre che hanno cominciato a seguire con molta attenzione il 18enne: se in questo girone di ritorno il livello rimarrà quello mostrato in queste prime gare da titolare la possibilità che Giuntoli riceva qualche maxi offerta diventerebbe molto concreta.

Tra i club più interessati al giocatore pare esserci il Paris Saint-Germain. Il club del presidente Nasser Al-Khelaifi dovrà molto probabilmente rinunciare a Kylian Mbappé ed è pertanto alla ricerca di qualche colpo che possa infiammare la tifoseria. Yildiz potrebbe essere il profilo giusto per Luis Enrique: i parigini, secondo le indiscrezioni, sarebbero pronti a sborsare 45-50 milioni in estate per strappare il campioncino alla Juventus.

La Signora considera il suo gioiello incedibile: il ragazzo è infatti uno dei perni su cui la dirigenza vuole costruire la Juve del futuro. Tuttavia, tenendo conto anche delle esigenze di bilancio dei bianconeri, di fronte a un’offerta irrinunciabile Giuntoli sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative.