Dal Milan al Bayern, bomba da 130 milioni

Un clamoroso scenario estivo che può privare il Milan di due dei suoi big: 130 milioni di euro per dire addio ai rossoneri

Il Milan va avanti per la sua strada, in un stagione fatta di dubbi, incertezze e parecchie delusioni collezionate fino a questo momento. Il ‘Diavolo’ è già fuori dalla Champions League ed in Serie A appare decisamente proibitivo rientrare nella corsa Scudetto.

Se per il mese di gennaio molto potrebbe accadere in ottica calciomercato, in vista di giugno la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe fare i conti con una proposta davvero impossibile da rifiutare direttamente dalla Germania. Il Milan deve, in primis, pensare ad un grande nome per rilanciare l’attacco di Stefano Pioli. Sono diversi i nomi che rimbalzano già da diverse settimane per il reparto avanzato del ‘Diavolo’, dove il 37enne Olivier Giroud – per giunta in scadenza – non potrà continuare a trascinare i suoi a suon di gol.

Con Jovic che sta lentamente tornando ai fasti di un tempo almeno dal punto di vista realizzativo, è chiaro che uno sforzo per quello che tra qualche mese sarà l’erede di Giroud è inevitabile che venga fatto. In difesa i rossoneri hanno riaccolto il figliol prodigo Matteo Gabbia, reduce da sei mesi di prestito al Villarreal tutt’altro che brillanti.

Ad ogni modo i piani della dirigenza lombarda riguarderanno tanto il presente quanto soprattutto il futuro. E come anticipato c’è una doppia operazione, in vista dell’estate, che potrebbe lasciare di stucco i tifosi rossoneri: non solo Maignan nel mirino di un grande club estero.

Non solo Maignan: offerta monstre dal Bayern anche per Tomori

Il Bayern Monaco ha già in passato tentato di sondare il terreno per i gioielli della Serie A. È accaduto la scorsa estate con Vlahovic, poi rimasto alla Juventus. Ed è adesso il Milan il club finito nel mirino dei campioni di Germania, pronti ad una proposta davvero irrinunciabile che coinvolgerà in primis Mike Maignan.

Il club tedesco avrebbe in mente una proposta da ben 100 milioni: di questi, 60 per Mike Maignan. E gli altri 40? I bavaresi non smettono di pensare ad un grande innesto al centro della difesa ed ecco che Fikayo Tomori piace moltissimo alla dirigenza del Bayern Monaco. A certe cifre, però, la dirigenza di Via Aldo Rossi difficilmente si siederebbe a trattare.

Il Milan, per discutere di un’eventuale doppia dolorosissima cessione per luglio 2024, non ha la minima intenzione di scendere da 120-130 milioni di euro complessivi per entrambi. Ad ogni modo, il futuro del gruppo rossonero potrebbe essere stravolto: dopo Tonali, altri due big potrebbero salutare molto presto Milanello.