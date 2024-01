Dragusin, ci siamo: la big di Serie A fa sul serio

Radu Dragusin è pronto a prendere al volo uno di quei treni che passano una sola volta nella vita: il trasferimento nel top club si può fare

Questi potrebbero essere seriamente gli ultimi giorni di Radu Dragusin con la casacca del Genoa. Il forte difensore centrale ha dimostrato di essere all’altezza della situazione e pronto per ambire ad un club molto importante che disputa l’Europa. Tanto è vero che una big di Serie A vuole chiudere quanto prima per assicurarsi le sue prestazioni sportive in questo mercato di gennaio.

Il Napoli fa sul serio con il ‘Grifone’ per il suo trasferimento a titolo definitivo. La trattativa è anche abbastanza avviata. Non è finita qui visto che il calciatore avrebbe dato il suo ok per un eventuale passaggio nella società campione di Italia. Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere per il secondo colpo di questa sessione invernale al netto della forte concorrenza dalla Premier. Il Tottenham infatti continua a premere e rimescola ancora le carte.

Napoli, De Laurentiis fa sul serio per Dragusin: trattativa avviata ma c’è il Tottenham

Radu Dragusin potrebbe tornare in Campania. Per lui non si tratterebbe affatto della prima volta visto che in passato ha militato (anche se per pochi mesi) nella Salernitana dove comunque ha impressionato tutti. Anche se la sua vera e propria esplosione l’ha vissuta nella passata stagione quando il Genoa militava in Serie B. Con Blesin prima e con Gilardino poi ha guidato la difesa verso il ritorno nella massima serie.

Anche in questa prima parte di stagione sta dimostrando a tutti le sue eccellenti qualità. Senza dimenticare anche il fatto che stiamo parlando di un centrale con il “vizio” del gol. Fino a questo momento ha timbrato il cartellino in 2 occasioni e fornendo un assist per un suo compagno di squadra. Facendo la felicità del fantallenatori di tutta Italia e dei suoi tifosi. Proprio questi ultimi rischiano seriamente di perderlo nei prossimi giorni.

De Laurentiis, infatti, poche settimane fa ha annunciato che effettuerà una vera e propria rivoluzione sul mercato. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’ pare che il club azzurro sia intenzionato ad offrire una cifra che si avvicina intorno ai 20 milioni di euro. Finita qui? Neanche per sogno visto che nella trattativa possono essere inseriti due contropartite tecniche che potrebbero fare seriamente al caso del tecnico Gilardino. Stiamo parlando di Alessandro Zanoli (ritorno in Liguria dopo aver militato nella Samp) e Leo Ostigard (ritorno al Genoa dopo due anni dall’ultima volta).

In questo contesto si inserisce però la concorrenza del Tottenham, che rende il tutto più complesso. Gli Spurs infatti nelle scorse ore sono tornati all’assalto e potrebbero provare a chiudere a loro favore l’affare.