Giuntoli mente, Vlahovic via subito: ci sono le cifre

Al netto delle parole di Giuntoli, Dusan Vlahovic potrebbe essere in dubbio anche in questa sessione di calciomercato invernale. Anche perché le richieste di certo non mancano fermo restando la volontà della Juve

Il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli sta giocando su più tavoli per portare avanti il mercato della Juve. Ed a dire il vero lo sta facendo anche abbastanza bene. Poco prima dell’inizio del match di Coppa Italia, stravinto dai piemontesi contro la Salernitana per 6-1, aveva annunciato alle telecamere di Mediaset che non ci sarebbe stata alcuna partenza di un calciatore.

In particolar modo di Dusan Vlahovic, una delle stelle della squadra. A quanto pare, però, quello che ha detto il dirigente potrebbe cozzare con le infinite strade del mercato. Ed è per questo motivo che si stanno intensificando, sempre di più, le voci di un suo possibile addio, addirittura in questo mese di gennaio. Anche se quest’ultima opzione è quasi impossibile. Le richieste per lui di certo non mancano.

Juventus, altro che permanenza per Vlahovic: via a gennaio?

“Dusan Vlahovic non è sul mercato“. Affermazione che però potrebbe subire cambiamenti soprattutto in estate. Ne sa qualcosa il ds Giuntoli che, molto probabilmente sta cercando di trovare le giuste soluzioni. Come annunciato in precedenza, però, è molto complicato che il centravanti possa andare via a gennaio visto che comunque il tecnico Allegri non vuole privarsi di un calciatore importante come lui.

Molto più probabile, invece, che possa andarsene in vista della prossima estate. Il suo futuro, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere nel Regno Unito dove la Premier League lo attende a braccia aperte. In particolar modo l’Arsenal che è alla ricerca di una forte punta da regalare al proprio allenatore, Mikel Arteta, per la prossima stagione sportiva. I ‘Gunners‘ non sono del tutto soddisfatti di Gabriel Jesus e sono pronti a fare sul serio sull’ex Fiorentina.

Gli inglesi sarebbero disposti ad arrivare ad una cifra che si avvicina intorno ai 40 milioni di euro. Troppo pochi per Giuntoli che ne vorrebbe poco meno del doppio (considerando anche quanto è stato pagato dalla Fiorentina). L’Arsenal, di spendere quei soldi, non ne vuole assolutamente sapere ma allo stesso tempo non molla la presa e farà di tutto per averlo a disposizione. Anche il giocatore, a quanto pare, è sempre più convinto di cambiare aria e di andare via da Torino.