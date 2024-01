Juve a tutti i costi: telefonata ad Allegri, vuole tornare

L’ex bianconero vuole la Juve a tutti i costi: potrebbe telefonare a Max Allegri e prova a capire se ci sono i margini di un ritorno in bianconero. Tifosi in ansia

Max Allegri potrebbe ricevere una chiamata da parte dell’ex che vuole tornare a tutti i costi. Il tecnico livornese adesso è indeciso sul da farsi. In un primo momento, infatti, sembrava che i bianconeri non dovessero prendere nessuno sul mercato. La volontà dell’ex Milan era quella di andare avanti con questo gruppo affiatato, anche per non intaccare l’unità dello spogliatoio. Questa nuova proposta però potrebbe cambiare tutto.

Federico Bernardeschi è al Toronto da un anno e mezzo, ovvero da quando lasciò la Juve nell’estate del 2022. L’ex Fiorentina, al pari di Lorenzo Insigne, che come lui condivide l’esperienza nel club canadese anche dallo stesso arco temporale, non è riuscito ad ambientarsi in MLS, tra cambio di vita radicale e difficoltà di campo con la squadra che ha fallito la scorsa stagione. Il Toronto ha conosciuto anche la contestazione dei suoi tifosi con Bernardeschi e Insigne finiti nell’occhio del ciclone in quanto tra i più talentuosi della rosa e dunque capri espiatori della situazione.

Juve a tutti i costi: l’ex telefona ad Allegri: vuole tornare

Tutto questo ha portato l’ex Fiorentina verso un cambio di rotta, dicendo basta alla realtà canadese. Fosse per lui tornerebbe di corsa in Italia e anche alla Juventus. Ci sono però dei problemi da risolvere, a partire dall’alto ingaggio. I tifosi bianconeri attendono di capire: non a caso i suoi post sui social sono letteralmente invasi da supporters juventini che commentano il ritorno eventuale. Ci sono margini?

Secondo quanto appreso da alcune fonti di mercato, in extremis del mercato di gennaio, Bernardeschi potrebbe bussare in casa Juve e chiamare Allegri. Il giocatore sarebbe disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio pur di ritornare a Torino, pronto a giocarsi la conferma del prossimo anno nei prossimi mesi, mettendosi in discussione.