Messaggio commovente: Schumacher, parole che toccano il cuore

Ancora un messaggio che commuove i tifosi a proposito di Michael Schumacher: ecco stavolta cosa hanno detto

Nato il 3 gennaio del 1969, il fortissimo ex pilota di Formula 1, Michael Schumacher ha compiuto da pochissimo i suoi 55 anni. Ferraristi e tifosi di tutto il mondo avrebbero sperato ed immaginato un giorno diverso per il compleanno del sette volte campione del mondo, ma ormai in parecchi sembrano essersi rassegnati all’idea di non poter più ascoltare una dichiarazione del loro amato ‘Schumi’.

Il terribile incidente che gli ha cambiato la vita Francia, avvenne proprio pochi giorni prima del suo compleanno, nel freddo di Méribel, il 29 dicembre del 2013. Quella sfortunata data ha infatti compiuto da poco, dieci anni. Da allora solo la famiglia e pochissimi amici fidati hanno rivisto Schumacher, con tanto di aneddoti raccontati dai pochi eletti come per esempio Jean Todt, che continuano ancora oggi a commuovere i fan del tedesco.

Schumacher, messaggio commovente della Ferrari

Un’intera generazione di appassionati dei motori, ha ancora davanti agli occhi le gesta del Kaiser che vinse tra il 1991 ed il 2012, ben 91 GP e 7 Mondiali. Cinque consecutivi in Ferrari: per mezzo decennio la Rossa divenne imbattibile e certamente anche per merito del tedesco che si era già fatto notare vincendo due campionati con la Benetton. Sicuramente però è in Italia che il classe ’69 ha lasciato il ricordo più bello non soltanto da pilota, ma anche dell’uomo ed è in Ferrari che ogni anno viene celebrato il mito Schumacher.

La scuderia di Maranello infatti, proprio nel decimo anniversario del suo incidente non aveva dimenticato di incensare il proprio ex campione, ripetendosi poi proprio pochi giorni dopo, nella ricorrenza più felice del suo compleanno. Un messaggio breve quello scelto dal social media manager e dai vertici del team italiano, ma che con poche righe fa di nuovo commuovere tutti.

“Buon Compleanno, Michael. We’re always with you“, si legge nel mix tra italiano ed inglese scelto per gli auguri al cinquantacinquesimo compleanno del pilota. Saremo sempre con te, quattro parole forti e significative che lasciano sì l’amaro in bocca ma che sono anche portatrici di un messaggio in cui si rivedono tutti gli amanti della Rossa.

Buon Compleanno, Michael. We’re always with you ❤️ pic.twitter.com/vvDcWYEnEL — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2024

Saranno sempre tutti con lui e con la sua famiglia, il ricordo dello ‘Schumi’ che esulta in tuta rossa non lo dimenticherà mai nessuno. Ed ora, grazie alla foto di accompagnamento al tweet della scuderia, è anche più facile ricordare quei momenti.