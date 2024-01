Valentino Rossi, ha svelato tutto in diretta: ci siamo quasi

L’attesa sta per finire, anche perché Valentino Rossi lo ha svelato in diretta: tutto quello che serve sapere per i fan del ‘Dottore’

Molto probabilmente è il tipo di notizia che i suoi sostenitori stavano attendendo da un bel po’ di tempo. Adesso, però, l’attesa è davvero finita. Valentino Rossi e Pertamina avrebbero fissato l’unveiling della Ducati VR46. Quale sarà la data? Il 24 gennaio. A comunicare il tutto, in maniera ufficiale, è stato il responsabile della comunicazione di Pertamina. Il colosso dell’energia dell’Indonesia è pronta a portare nelle casse del team una cifra che si avvicina intorno ai 20 milioni di dollari per i prossimi tre anni.

Non è affatto un mistero che, a partire dalla prossima stagione sportiva, la squadra di Valentino Rossi utilizzerà il nome ufficiale di “Pertamina Enduro VR46 Racing Team”, lo stesso che verrà lanciato al Prime Time WIB. A rivelare questa clamorosa indiscrezione ci ha pensato Il sito indonesiano Tmcblog che ha ottenuto, a sua volta, questa “soffiata” da parte di Mas Asmirandi Noor Huda, Brand Communications Manager di Pertamina Lubricants nel Podcast BoxCall.

Valentino Rossi, l’attesa è finita: tutto quello che serve sapere

Altro che solamente una promozione dell’olio lubrificante di Pertamina, a quanto pare c’è qualcosa che va decisamente oltre. Non è affatto un mistero che Pertamina Enduro vuole diventare, in maniera ufficiale, il lubrificante del motomondiale. Il suo obiettivo, inoltre, è quello di provare a portare i giovanissimi talenti indonesiani delle corse in moto alla corte di Valentino Rossi. Anche se, ovviamente, il tempo a disposizione non c’è.

Bisogna fare, il tutto, quanto prima. In primis partendo dalla presentazione della squadra e dei nuovi colori delle Ducati Desmosedici di Valentino Rossi. Anche se, su questo, non ci sono altre indiscrezioni. Non si sa nemmeno se si verificherà a Tavullia oppure in un altro posto. Stesso discorso vale anche per il tipo di colore che è stato scelto visto che non si sa davvero nulla a riguardo. Anche se, qualche tifoso, si è fatto un’idea dalle immagini ufficiali che sono state postate su Instagram.

Non è da escludere che la livrea scelta per le Desmosedici del Team Pertamina Enduro VR46 Racing possa essere uguale a quella paparazzata su un camion in Indonesia (scatti che hanno fatto inevitabilmente il giro del web). In conclusione, però, ci sono altre novità a riguardo e che riguardano la scuderia del ‘Dottore’.

Negli ultimi giorni c’è stato l’importante annuncio da parte di Fabio Di Giannantonio sul cambio di brand per la fornitura dell’abbigliamento tecnico. Addio al marchio Alpinestars, importante chiusura d’accordo con Dainese.