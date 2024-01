Zaira Nara lo ha rifatto: così è bollente

Zaira Nara si prende la scena in maniera clamorosa: la sorella d’arte è al top della forma e rende felici i followers

Lo scatto di Zaira Nara è diventato subito virale: la showgirl argentina sa come conquistare l’affetto del pubblico. L’ultima foto dimostra tutta la bellezza della stupenda sudamericana.

Il momento recente vissuto dalla famiglia Nara è una sorta di riscatto rispetto agli ultimi tempi. Wanda Nara ha vinto l’edizione italiana di Ballando con le stelle su Rai 1 e ha dimostrato – al pubblico italiano e non solo – come si possa gareggiare anche affrontando una malattia, il suo messaggio è stato davvero da apprezzare.

La sorella Zaira Nara, invece, conferma di essere una delle star del web: ogni suo scatto diventa un argomento felice di discussione per i fan. La 35enne argentina ha mostrato il suo ottimo stato di forma e il pubblico di tutto il mondo ha apprezzato, i tanti like e complimenti ricevuti ne sono una conferma.

Zaira Nara al top, che curve!

Zaira Nara nelle scorse settimane era stata protagonista con teneri messaggi nei riguardi di Wanda: la solidarietà tra sorelle è arrivata in maniera decisa. Il gesto di Zaira non è passato inosservato, e il pubblico ha seguito con ancora più attenzione la showgirl rimasta in Argentina, impegnata in varie trasmissioni ma soprattutto diventata una star del web ormai internazionale. Gli ultimi scatti confermano la grande presa sul pubblico: Zaira Nara in costume dà spettacolo.

La conduttrice è in una forma straordinaria, ed il pubblico è in visibilio per questi scatti. Il costume nero ne mette ancora più in risalto la sua linea: Zaira Nara sorride davanti all’obiettivo ben consapevole della sua bellezza. I fan sono tutti dalla sua parte, la carrellata di foto è l’occasione giusta per ribadire quanto sia in grado di fare breccia in un pubblico sempre più ampio.

Zaira Nara è speciale per i fan: i complimenti sono arrivati un po’ in tutte le lingue del mondo. La stupenda sorella di Wanda, che si presenta di spalle con un bikini nero da favola, ha peraltro anche un pubblico universale e che cresce sempre più: è arrivata a 7 milioni di followers su Instagram, un dato importante da sfruttare al meglio. Le foto che pubblicizzano i costumi sono tra le più apprezzate. Il pubblico femminile ne prende spunto per essere alla moda e tentare già di portarsi avanti in vista della prossima estate, mentre la platea maschile invece ammira curve davvero ammalianti.