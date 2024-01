Lautaro-Inter, il rinnovo è più lontano: arriva l’annuncio

Le parole dell’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi dell’Inter: cosa sta succedendo?

Sono bastati 13 minuti a Lautaro Martinez per tornare a far esultare il popolo nerazzurro. Dopo il breve stop per lo stiramento ai muscoli adduttori della coscia sinistra l’attaccante argentino è stato di nuovo schierato titolare da Simone Inzaghi nel match casalingo contro il Verona e ha subito siglato il vantaggio nerazzurro.

L’Inter è poi riuscita a vincere la gara solo nel finale ma ciò che conta, oltre ai tre punti che le consentono di concludere al primo posto il girone d’andata, è aver ritrovato un Lautaro in ottima forma e carico per la seconda parte di stagione. I tifosi della compagine meneghina sperano che molto presto arrivi anche il rinnovo del contratto per il Toro: attualmente l’intesa tra il giocatore e il club è fino al 2026 ma le parti stanno lavorando per cercare di arrivare a un’estensione almeno fino al 2028.

Dopo il match vinto contro il Verona è stato proprio Lautaro Martinez a tranquillizzare i fan nerazzurri, spiegando alle telecamere che di sicuro verrà trovato un accordo in questi giorni: “Manca poco“, ha detto l’argentino ai microfoni di ‘Sky’. Ma è davvero così? In realtà le parole dell’agente del giocatore, Alejandro Camano, non sembrano confermare quanto affermato dall’attaccante dell’Inter nel post-gara.

Lautaro: brusca frenata, i tifosi non se l’aspettavano

In un’intervista rilasciata al giornalista Cesar Luis Merlo, l’agente del Toro ha sottolineato che effettivamente sono in corso dei dialoghi con l’Inter ma al tempo stesso ha evidenziato che ci sono delle distanze importanti da colmare. “Ci sono ancora delle divergenze nella trattativa con l’Inter“, ha detto Alejandro Camano, gelando di fatto tutti i tifosi interisti che speravano in un lieto fine ormai imminente.

Camano rivela che i contatti sono in corso ma che al momento non è stato ancora raggiunto alcun accordo. Lautaro Martinez può oggi godere di uno stipendio da circa 6 milioni di euro a stagione: con il rinnovo di contratto fino al 2028 dovrebbe arrivare a guadagnarne circa otto. L’Inter sta cercando di arrivare il prima possibile a una conclusione della trattativa, in modo tale da blindare il Toro, farlo diventare a tutti gli effetti una bandiera del club e soprattutto allontanare le possibili pretendenti.

Su Lautaro, infatti, ci sono diversi big club europei pronti a offrire cifre ‘monstre’ per portarlo via da Milano. Su tutti il Real Madrid, dato che Florentino Perez ha già promesso ai tifosi un grandissimo colpo per il 2024. Il rinnovo con l’Inter serve anche a evitare questo scenario.