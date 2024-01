Mercato Milan, arriva il difensore: c’è il via libera per l’affare

Mercato Milan, dopo lunghe trattativa ed un elenco enorme di profili accostati ai rossoneri, c’è la svolta nella trattativa che può regalare a Stefano Pioli il difensore chiesto. Arriva, infatti, il via libera a questo affare grazie ad una trattativa parallela che spalanca le porte per questo affare. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Come è noto, il Milan in questa sessione ha la consapevolezza di dover intervenire. L’arrivo, o per meglio dire il ritorno, di Matteo Gabbia non basta, dal momento che servono altri profili. L’obiettivo è quello di regalare a Stefano Pioli almeno un altro difensore centrale, una valida alternativa sulla corsia mancina a Theo Hernandez ed un bomber. Olivier Giroud, in tal senso, non dà più le giuste garanzie in termini di gol e soprattutto di continuità. In tal senso, l’ex tecnico di Inter e Fiorentina tra le altre sta per essere accontentato, dal momento che i rossoneri hanno individuato il nuovo difensore centrale.

Mercato Milan, scelto il difensore per Pioli

Il Milan, complici gli infortuni che hanno falcidiato la difesa privando Pioli di Thiaw, Kalulu e Tomori, ha bisogno di prendere un difensore centrale per completare il pacchetto arretrato. Nonostante l’evoluzione di Theo Hernandez, che da terzino sinistro si sta comportando benissimo.

Come raccontato dai media inglesi, tra i profili a cui i rossoneri stanno facendo particolare attenzione c’è anche Nayef Aguerd, talento del West Ham che sta impressionando tutti da diverso tempo a questa parte. La notizia è nota ma in tal senso in questa operazione può arrivare una accelerata improvvisa.

Il Milan su Aguerd, il West Ham trova il sostituto

Il profilo di Nayef Aguerd è uno dei più interessanti in senso assoluto in Premier League. Il West Ham, però, come raccontato in Inghilterra, ha messo in conto di perderlo e per questo motivo si è messo alla ricerca del suo erede. Il primo della lista, come raccontato dal “The Guardian“, è Kilman del Wolverhampton, in estate seguito anche dal Napoli, e le trattative sono già avviate. In tal senso, rappresenta una svolta per il Milan, che può dunque affondare il colpo per Aguerd già in questa sessione. La palla ora passa a Moncada ed al suo staff.