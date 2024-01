Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Milan live su SPORTITALIA (streaming gratis)

Alle ore 13:00 avrà inizio il quarto di finale in gara secca di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Milan. Appuntamento da seguire in esclusiva su SPORTITALIA. (CLICCA QUI PER LO STREAMING GRATIS)

Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Biagetti, Comuzzo, Romani; Fortini, Harder, Amatucci, Ievoli, Scuderi; Braschi, Caprini. A disp.: Tognetti, Baroncelli, Vitolo, Sene, Spaggiari, Gudelevicius, Rubino, Elia, Kouadio, Mignani, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa.

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Scotti, Parmiggiani, Nsiala, Bakoune; Eletu, Malaspina; Cuenca, Stalmach, Sia; Simmelhack. A disp.: Torriani, Bartoccioni, Camarda, Paloschi, Liberali, Sala, Bonomi, Cappelletti, Grilli, Ibrahimovic. Allenatore: Ignazio Abate.