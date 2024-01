Il figlio di Zlatan Ibrahimovic è stato convocato da Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, per la sfida di Coppa Italia che si sta giocando in questi minuti tra la Fiorentina e i rossoneri. Un altro Ibrahimovic, dunque, è pronto a prendersi la scena: Maximilian scalda i motori. Chissà che Abate non gli conceda uno spezzone di partita. Di seguito il video esclusivo di SPORTITALIA: