La Ferrari lo ha fatto fuori: ribaltone deciso

La Ferrari non ha avuto alcun dubbio ed ha deciso di dargli il benservito: non farà più parte della scuderia di Maranello

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che sconvolge (e non poco) il mondo della Formula 1. In particolar modo quello della Ferrari. La nota scuderia di Maranello, nelle ultime ore, ha deciso di dare il benservito ad una delle sue figure storiche. Un rapporto collaborativo che è terminato tra lo stupore e lo shock da parte degli stessi sostenitori della ‘Rossa’.

Inaki Rueda e la Ferrari si dicono addio. Una decisione che arriva al termine di una stagione per nulla indimenticabile dal punto di vista dei risultati. La maggior parte delle colpe, invece che ad essere assegnate a Charles Leclerc e Carlos Sainz, sono state date proprio all’ex responsabile delle strategia della ‘Rossa’.

Ferrari, addio con Inaki Rueda: stagione disastrosa

Quello che si è appena concluso è stato un anno difficile e, dal punto di vista sportivo, drammatico per la Ferrari. Soprattutto per lo stesso Inaki Rueda che ne paga, appunto, le conseguenze. Tanto è vero che i tifosi della nota scuderia di Maranello, sui social network, lo hanno accusato di essere una delle cause e dei disastri della Ferrari. Poco più di un anno fa il professionista spagnolo è stato “spostato” di reparto.

Nella scorsa stagione, infatti, è stato indirizzato verso più ambiti sportivi che altro. Tanto da rimanere in sede nel remote garage di Maranello. Insieme a lui Ravin Jain. A differenza del suo collega, però, quest’ultimo non rischia assolutamente il posto e sarà (quasi certamente) confermato per questa nuova stagione sempre più alle porte. Anche perché il Team Principal, Frederic Vasseur, ha fatto chiaramente capire di essere intenzionato a puntare su Jain come successore di Rueda.

A lanciare questa clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il quotidiano ‘Corriere dello Sport‘. A quanto pare per Rueda la sua avventura con la Ferrari è giunta al termine. Non è assolutamente da escludere, però, che possa essere ingaggiato da qualche altra scuderia pronta a puntare decisamente su di lui. Così come non è da escludere di una sua possibile permanenza, ma con un altro ruolo (settore sportivo o reparto automotive). L’ingegnere, classe ’78, attende novità da parte dei vertici alti dell’azienda.