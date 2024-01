Lo sconto non basta al Milan: se ne va in Premier

Si complica la strada del Milan in sede di calciomercato con i rossoneri che rischiano di veder saltare un colpo per giugno.

Il Milan è tra le squadre più attive durante questo mercato invernale, con i rossoneri che stanno cercando di sistemare l’organico a disposizione di Stefano Pioli, fortemente colpito dagli infortuni che hanno fermato diversi calciatori.

I rossoneri infatti hanno deciso di riportare Matteo Gabbia a Milanello interrompendo in anticipo il prestito al Villarreal con gli spagnoli che hanno dato l’ok all’affare. Nelle scorse ore è stato ufficializzato anche l’arrivo di Filippo Terracciano dal Verona con il classe 2003 che potrà dare una mano sia per quello che riguarda la difesa sia per il centrocampo. Nel frattempo Moncada e Furlani stanno pensando anche al mercato estivo con un obiettivo che rischia però di saltare.

Calciomercato Milan, un colpo rischia di saltare

Stando a quanto affermato da ‘Footballtransfers.com’, il Milan rischia di veder sfumare l’acquisto di Jonathan David con l’attaccante canadese che è destinato a salutare il Lille a fine stagione. Sul centravanti ci sarebbe il forte interesse da parte di Aston Villa e Manchester United, pronti a sfidarsi per portare la punta in Premier League.

In questo momento il Milan è concentrato sui colpi da portare a compimento per il mese di gennaio, rimandando ogni tipo di discorso per l’estate ai prossimi mesi. L’intenzione delle società inglesi è quella di chiudere immediatamente con il Lille per lasciare la punta ancora sei mesi in Ligue 1 prima di portarlo definitivamente in Inghilterra. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2025, la cifra che il club transalpino chiede per il classe 2000 è di circa 40 milioni di euro.

Un profilo che piace molto in casa Milan tanto che la dirigenza rossonera aveva provato a chiudere l’affare già al termine della scorsa estate senza però riuscire a trovare l’intesa. Jonathan David piace molto anche a Juventus ed Inter che però al momento appaiono leggermente più defilate.

Il Milan dovrà quindi provare ad accelerare se vuole riuscire a strappare la punta alla concorrenza ma le possibilità economiche delle squadre di Premier League rischiano di far saltare il colpo. Un nome che piace molto per l’attacco è anche quello di Joshua Zirkzee con la punta del Bologna che sta facendo bene in questa stagione e potrebbe salutare i rossoblu per circa 40 milioni di euro in estate con il Milan che sarebbe felice di portarlo in rossonero insieme all’attuale tecnico del Bologna, Thiago Motta.