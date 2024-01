Tradimento al Milan: l’Inter lo porta via gratis

Il Milan rischia un clamoroso tradimento durante l’estate 2024: addio e colpo a zero, può passare all’Inter

La storia si ripete. Era il luglio 2021 e dopo ben quattro anni con addosso la maglia del Milan, Hakan Calhanoglu decise di firmare uno dei più discussi tradimenti calcistici salutando i rossoneri per passare a zero all’Inter.

Il calciomercato può sorprendere ed in vista di giugno qualcosa di grosso sembra muoversi, per la gioia dei tifosi nerazzurri. Il Milan è reduce da una stagione controversa, fatta di molti bassi e pochi alti. Un rendimento tutt’altro che da grande squadra che pare aver già segnato il futuro di Stefano Pioli alla guida del ‘Diavolo’. Sull’altra sponda del Naviglio, invece, l’umore rimane alle stelle.

A maggior ragione dopo il successo – non senza polemiche – sull’Hellas Verona che ha consolidato la vetta in Serie A per l’Inter di Simone Inzaghi. Il club di Steven Zhang, al netto dei già noti problemi di natura finanziaria, ha intenzione di continuare a migliorare la rosa a disposizione del tecnico di Piacenza che nell’ultimo anno e mezzo ha consolidato un gruppo di primissimo livello.

L’Inter ha già pescato e l’ha fatto bene solo qualche mese fa, andando a puntare su profili di altissimo livello come Sommer, Frattesi, Pavard e soprattutto Marcus Thuram. Ecco quindi che, dopo aver anticipato il ‘Diavolo’ su diversi nomi poi finiti alla Pinetina, Beppe Marotta avrebbe intenzione di mettere nero su bianco un clamoroso scippo proprio ai danni del Milan.

Calhanoglu bis: colpo Inter, Milan tradito ancora

Cogliere le occasioni di mercato, soprattutto tra gli svincolati, è la specialità di Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter avrebbe iniziato ad osservare con grande attenzione uno dei calciatori che – a giugno – potrebbe salutare il Milan a parametro zero.

Si tratta di Luka Jovic, uno che non senza enorme scetticismo è stato accolto al Milan durante lo scorso mercato estivo. Arrivato dalla Fiorentina dopo un’esperienza altalenante, il serbo ha cominciato a rilento la sua nuova avventura in rossonero. Il tempo, però, sta dando ragione a Moncada e Furlani e adesso l’ex Real Madrid è uno dei più prolifici nella rosa di Stefano Pioli. 5 reti e 1 assist in 15 presenze complessive con una media di quasi un gol a partita.

Al momento il calciatore non ha ancora rinnovato il contratto col ‘Diavolo’, in scadenza il 30 giugno 2024 con opzione. Ed è in questa incertezza che Beppe Marotta starebbe provando ad inserirsi per un golosissimo colpo a parametro zero: il Milan è avvisato.