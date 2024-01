Balotelli stufo della Turchia: torna subito in Serie A, ecco dove

Mario Balotelli potrebbe anche smettere di giocare in Turchia all’Adana Demirspor e gradirebbe il ritorno in Serie A: tutti i dettagli

La carriera di Mario Balotelli è simile a un lungo giro sulle montagne russe. Tanti successi, certo, che lo hanno catapultato in alto e forse gli hanno fatto perdere contatto con la realtà. Perché dopo un grande inizio, per SuperMario sono arrivate le batoste, quelle vere.

Quelle che quando le prendi non sei più lo stesso ragazzo di prima. A ventidue anni, mentre Balotelli stendeva la Germania nella semifinale di Euro 2012 con l’Italia, sembrava già un veterano. Eppure, aveva tutta la carriera davanti a sé.

Però il calcio è così. Devi essere una persona equilibrata nelle scelte, magari non in tutte, soltanto in quelle decisive. E Balotelli su questo ha sempre lasciato a desiderare. Forse è per questo motivo che oggi si ritrova a giocare in Turchia, all’Adana Demirspor. Ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Già, perché Balotelli non vuole più restare in Turchia. Vorrebbe tornare a casa, in Serie A. Nell’unico campionato in cui ha sempre voluto essere e che non lo ha mai accettato per davvero. Il suo carattere particolare – per usare un eufemismo – è sempre stato troppo difficile da gestire.

Serie A, tre club per il ritorno di Balotelli

Secondo quanto riferito da ‘Footmercato’, ci sono tre opzioni per Balotelli e per il suo ritorno in Serie A. La prima è l’Udinese, che cerca rinforzi in attacco e gol per raggiungere la salvezza il prima possibile. La seconda è la Salernitana, che vede in Boulaye Dia un possibile partente già in questa sessione di mercato e vorrebbe cautelarsi con un grande nome.

E poi c’è l’Empoli, sempre invischiata nella lotta per non retrocedere che sta vivendo un periodo difficilissimo a cui nemmeno un ottimo allenatore come Andreazzoli sembra aver trovato rimedio.

Vincenzo Raiola, agente di Balotelli, ha già reso noto che il desiderio di Balotelli è quello di ritornare in Italia, lanciando anche qualche piccola frecciatina. Le esperienze a Brescia e Monza non sono state esaltanti e questo starebbe condizionando gli altri club italiani.

Ma non è detto che per delle esperienze poco felici, Balotelli debba ripetere le stesse prestazioni. L’ultima grande stagione è stata proprio all’Adana nel 2021/22, quando segnò 18 gol in campionato. Quei numeri restano importanti e chissà che non possa ripetere le stesse belle cose anche in Serie A.