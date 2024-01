“Non ha più voglia”: annuncio sul futuro di Allegri

Annuncio che spiazza tutti sul futuro di Massimiliano Allegri, dichiarazioni sorprendenti da parte di una fonte privilegiata

Si entra nella fase cruciale della stagione, con l’inizio del girone di ritorno. Quel momento del campionato in cui si dice, forse non a torto, che i punti iniziano a pesare il doppio. E questo è tanto più vero quando si è in corsa per lo scudetto, come la Juventus di quest’anno, che, dopo stagioni complicate, è tornata a respirare da vicino area di vertice della classifica.

E’ ancora presto per dire se davvero i bianconeri riusciranno a ritrovare a breve termine la grandezza perduta, ma di certo per i propri tifosi è un piacere rivederla in una veste estremamente competitiva. Il duello con l’Inter sta entrando nel vivo, un testa a testa appassionante e punto a punto in cui i meriti di Massimiliano Allegri sono notevoli.

Il suo secondo ciclo alla Juventus non è stato pieno di trofei come il primo, anzi, sorprendentemente il livornese è ancora rimasto a secco, per ora. Ma da parte sua c’è sempre stata la convinzione di poter far bene e in questa stagione, anche senza grandi colpi di mercato, la sua squadra ha ritrovato grande continuità di risultati. Si rivede quella voglia di vincere a qualsiasi costo e sono già diverse le gare che la Juventus è riuscita a fare sue negli ultimissimi minuti di gioco. La mentalità è stata ritrovata e di questo va dato atto all’allenatore bianconero. Che non sa ancora, però, quale sarà il suo futuro.

Il contratto con il club è in essere fino al 2025, ma molto potrebbe dipendere dall’andamento di questa stagione. Classifica alla mano, l’impressione è che almeno l’obiettivo minimo del ritorno in Champions League per il prossimo anno sia in cassaforte. Dunque, si può sognare verso l’alto. Ma basterà per la conferma da parte della società?

Juventus, parla il mentore di Allegri: ecco i suoi programmi per il futuro

Di sicuro, arrivano indicazioni piuttosto nette su quella che sarebbe la sua volontà. Prende la parola Giovanni Galeone, da sempre suo mentore e grande amico.

L’ex allenatore, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, ha sgombrato il campo da equivoci: “Allegri vuole rimanere alla Juventus – ha spiegato – Non ha tanta voglia di cambiare squadra. Magari vorrebbe la Nazionale, ma con Spalletti al timone per adesso dovrà aspettare. Penso resterà in bianconero per un altro anno”. Strada tracciata, dunque, a caccia di quei trofei che in casa Juventus mancano da quasi tre anni. Decisamente troppo, vista la storia del club.