Serie A, 20esima giornata: Inter in trasferta a Monza, Juventus col Sassuolo. Domenica Milan-Roma

Archiviate le sfide dei quarti di finale di Coppa Italia, riparte la Serie A. La 20esima giornata sarà dilazionata in maniera significativa: le sfide cominceranno sabato e concluderanno martedì sera. Vediamo quali sono le gare da tener d’occhio.

Inutile dire che la lotta per il primato terrà nuovamente banco. Ecco allora che le principali attenzioni saranno rivolte alle sfide di Inter e Juventus. La Beneamata dovrà giocare in trasferta, al Brianteo, con il Monza: la squadra di Inzaghi è in testa con 48 punti ed è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. I ragazzi di Palladino, 11esimi con 25 punti, vengono da un successo importante in casa del Frosinone. Partono favoriti, come facile immaginare, gli ospiti; ma va ricordato come la passata stagione, in questo stadio, i biancorossi riuscirono a fermare i nerazzurri (2-2). Chissà che anche stavolta non possa venir fuori una gara divertente e possano andare a segno entrambe: segnaliamo il “Goal”, su Planetwin365 a 1,87, su WilliamHill 1,85 e su Betclic 1,92. L’Over 2,5, invece, è a 1,76 su Planetwin365, su WilliamHill 1,73 e su Betclic 1,77.

Giocherà martedì 16 la Juventus di Allegri, impegnata allo Stadium con il Sassuolo. Seconda con 46 punti, la Vecchia Signora è reduce da tre successi di fila e proverà a tenere viva una lotta scudetto che, per ora, è particolarmente affascinante. I neroverdi sono 14esimi con 19 punti, a cinque lunghezze sul Verona terzultimo. Ricordiamo che gli emiliani hanno battuto la Juventus nelle ultime due sfide di campionato: l’ultima volta, a settembre (4-2 al Mapei). La possibilità che i neroverdi escano imbattuti dalla gara dell’Allianz, doppia chance “X2”, pagherebbe 2,85 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,68 e su WilliamHill 2,88.

Sarà una domenica scoppiettante, considerando soprattutto la sfida serale: alle ore 20,45, lo stadio Meazza ospiterà Milan-Roma. Una gara che potrebbe, col passare del tempo, rivelarsi decisiva in ottica Europa: attualmente, i rossoneri sono terzi con 39 punti, con un vantaggio di 6 punti sulla Fiorentina quarta. I giallorossi, ottavi con 29 punti, hanno quattro punti di ritardo nei confronti dei toscani (in mezzo Bologna, Atalanta e Lazio).

Chissà che i capitolini non possano riuscire ad invertire la rotta in questo periodo nero (solo un successo nelle ultime cinque gare ed eliminazione dalla Coppa Italia contro i cugini biancocelesti): segnaliamo la quota del segno “2”, su Planetwin365 a 3,55, con WilliamHill che la offre a 3,50 e Betclic a 3,45. Si tratterebbe del primo successo della Roma fuori casa contro il Milan dall’ottobre del 2017. Molto interessante la quota del risultato esatto 2-1 in favore della squadra ospite: parliamo di 12,39 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 9,50 e su WilliamHill 13.

In cerca del quarto successo di fila, invece, la Lazio di Maurizio Sarri. All’Olimpico, i biancocelesti ospiteranno il Lecce di D’Aversa: segnaliamo la quota dell’“Under 2,5”, bancata da Planetwin365 a 1,68 mentre su Betclic è a 1,66 e su Unibet a 1,70.