Vendetta Egonu: il labiale scatena il caos

La ‘vendetta’ da parte della pallavolista Paola Egonu non si è fatta assolutamente attendere: per molti utenti dei social network e tifosi il suo labiale non lascia alcun dubbio

Un vero e proprio caos quello che ha scatenato nelle scorse sui social network. Il tutto per via di un labiale che non è assolutamente passato inosservato e che sta lasciando tutti a bocca aperta. Protagonisti di questo assurdo episodio sono Davide Mazzanti ed una delle pallavoliste italiane simbolo del nostro Paese come Paola Egonu.

Se non si tratta di una vera e propria telenovela, quella loro, allora poco ci manca. Il loro sembra essere un caso. Il tutto è accaduto nella serata di domenica durante il match di campionato tra il Vero Volley Milano (dove milita l’atleta) e l’Itas Trentino, squadra che da qualche settimana ha ingaggiato il nuovo allenatore e che sta lottando per non retrocedere dalla massima serie italiana.

Un esordio, quello del nuovo tecnico, che non è assolutamente passato inosservato. Tutti gli occhi, infatti, erano puntati proprio su loro due: Mazzanti ed Egonu. L’estate scorsa la giocatrice, prima con le moltissime panchine e poi l’esclusione, ha scatenato non poche polemiche.

Egonu vs Mazzanti, nasce un caso: il labiale non lascia dubbi

Per la cronaca Milano ha vinto la sfida senza particolari problemi (anche perché la differenza in campo era decisamente abissale), anche se la concentrazione dei tifosi e degli amanti di questo sport è caduta su ben altro.

A quanto pare, durante la sfida, pare che la giocatrice abbia colpito l’allenatore avversario con una pallonata. Anche se il tutto, ovviamente (giusto precisarlo), è avvenuto del tutto in maniera assolutamente involontaria. Il tutto è avvenuto durante una schiacciata da parte dell’atleta azzurra che è stata difesa male da parte della giocatrice avversaria. Il pallone è terminato addosso al tecnico, anche se non con violenza né altro.

Episodi che, a dire il vero, si possono verificare quasi sempre ad ogni incontro di pallavolo. Non è neanche questo il punto visto che sul web gli utenti si sono scatenati in merito a quello che la giocatrice avrebbe rivelato. Nell’area di servizio, la Egonu, avrebbe fatto un gesto interrogativo con tanto di pollice alzato verso l’allenatore chiedendogli se fosse tutto ok. Continuando, poi, l’incontro senza problemi. Anche se il suo labiale sta facendo molto discutere. Pare che l’atleta abbia utilizzato queste parole: “Pezzo di m***a che non sei altro“. Nulla di confermato, che però ha scatenato enormi polemiche.