Elodie, spunta uno scatto bollente: Iannone non crede ai suoi occhi [Foto]

Elodie è tornata a dominare la scena italiana: le sue ultime foto sui social sono diventate subito virali per la gioia dei fan

Il momento di forma super per Elodie è confermato dalle ultime foto caricate sul suo profilo Instagram. I fan hanno letteralmente preso d’assalto la sua pagina, ed il colpo d’occhio è davvero sbalorditivo.

I primi giorni del 2024 ritrovano una protagonista all’appello: la stupenda cantante romana è una delle donne più affascinanti e discusse nello spettacolo italiano. Elodie attrae i fan come non mai: il suo compagno Andrea Iannone è rimasto a bocca aperta per le ultime foto casalinghe della popstar italiana.

Il pilota sarà impegnato prossimamente nel campionato di Superbike, Elodie invece sarà in scena con un nuovo tour e la consapevolezza di poter avere un ruolo da regina in Italia. Cantante, attrice, modella e personaggio tv: Elodie punta sempre al massimo, partendo proprio dai social.

Elodie, il mini intimo fa impazzire tutti

La cantante romana ha raccolto un grande successo nel 2023 per i suoi brani, accrescendo di pari passo anche la sua immagine tra i fan. Non è un caso come la copertina del suo ultimo album sia stata realizzata da Milo Manara, che ha ritratto una Elodie al massimo della sua sensualità. Il fascino della popstar è indiscusso, i fan crescono e la ammirano sempre più come nelle ultime foto postate: Elodie appoggiata a una colonna lascia tutti senza fiato.

Il fisico della cantante è sempre in forma, non c’è un filo di grasso per lei e lo dimostra direttamente nella sua vacanza egiziana. La silhouette è da apprezzare per i fan. Elodie ammalia come non mai e torna così virale nel mondo social. La spinta che arriva da Instagram resta importante: sono più di 3,5 milioni i fan che la seguono con costanza, la marea di like e complimenti ricompensa la cantante per questi scatti così virali.

Il pubblico italiano la ammira da tempo: Elodie sta diventando sempre più un personaggio importante nella scena musicale. I suoi brani raggiungono milioni di visualizzazioni in streaming, e la presenza scenica di Elodie è una garanzia anche dal vivo. Ha festeggiato Capodanno proprio sul palco di Palermo: l’artista romana ha fatto ballare così il capoluogo siciliano sino alle prime luci dell’alba. Si è poi spostata ancora più a Sud, con una sua vacanza in Egitto che sta diventando virale: le foto mostrate confermano come sia una delle star italiane più discusse.