Leclerc e Sainz, svolta Ferrari: c’è già la data

L’attesa è già spasmodica: manca infatti un mese soltanto alla presentazione della nuova Ferrari che disputerà il mondiale di Formula 1 2024

A Maranello si è tornati a lavorare a pieno regime. Lo stop prenatalizio imposto dal regolamento è scaduto e così in casa Ferrari sono riprese le attività legate alla realizzazione del nuovo progetto per la stagione 2024. Il tempo scorre inesorabile e le prossime, fondamentali scadenze si avvicinano a grandi passi.

Il mondiale di Formula 1 partirà tra meno di due mesi, tra quattro settimane è invece in programma l’attesa presentazione della vettura che sarà chiamata a dare filo da torcere alla Red Bull e al campione in carica Max Verstappen. Il giorno fissato è martedì 13 febbraio e i tifosi del Cavallino Rampante già fremono come del resto gli stessi piloti, Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Sia il monegasco che lo spagnolo hanno lanciato messaggi inequivocabili nelle scorse settimane, dichiarando a più riprese di voler lottare ad armi pari con le vetture di Milton Keynes. Sia Leclerc che Sainz sognano di riportare a Maranello quel titolo che manca ormai da ben diciassette anni. Per affrontare al meglio la nuova e per certi versi decisiva stagione, i due alfieri della Ferrari avrebbero bisogno di certezze e stabilità. In poche parole, il tanto atteso rinnovo di contratto.

Ferrari, l’annuncio dei rinnovi di Sainz e Leclerc è fissato: attesa spasmodica tra i tifosi

Chissà che per dare l’annuncio più volte sbandierato ma finora non concretizzatosi i vertici della Ferrari non abbiano scelto proprio il giorno della presentazione della nuova vettura. Secondo un’indiscrezione lanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’ qualche giorno fa, martedì 13 febbraio il presidente John Elkann dovrebbe, condizionale d’obbligo, dovrebbe comunicare il rinnovo di contratto di Leclerc e di Sainz. Sarebbe la mossa giusta, l’atto ufficiale che darebbe una spinta e una carica in più all’intera squadra in vista della nuova stagione.

Gli stessi piloti potranno avvicinarsi al mondiale 2024 con entusiasmo e fiducia, senza nutrire ancora dubbi e incertezze sul proprio futuro. Il Cavallino Rampante non ha più tempo da perdere: sia la Red Bull che le altre scuderie fanno progetti ambiziosi e la Ferrari non può farsi trovare impreparata. Secondo alcune voci la nuova macchina è più veloce della precedente di ben sette decimi di secondo: se così fosse potrebbe competere per la vittoria già in occasione del primo Gran Premio della stagione, il 2 marzo in Bahrain.