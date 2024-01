Dall’Inter alla Juve: spunta la clausola giallorossa

La Juventus è pronta a dare battaglia all’Inter sul mercato: nel mirino è finito un difensore, seguito pure dalla Premier League.

Fino al termine della stagione si daranno battaglia, al fine di conquistare lo scudetto e frustrare le ambizioni di gloria della rivale. La rivalità che vede protagoniste l’Inter e la Juventus, poi, si intensificherà ulteriormente durante la sessione estiva del mercato. Sì, perché entrambe hanno messo nel mirino uno specifico calciatore, ritenuto l’elemento ideale da regalare a Simone Inzaghi e a Massimiliano Allegri.

Parliamo di Facundo Medina, colonna portante del Lens. L’argentino, legato ai francesi fino al 30 giugno 2026, è cresciuto in maniera esponenziale in questi mesi diventando tra i migliori interpreti del ruolo in Ligue 1: 22 le presenze fin qui totalizzate (di cui 21 da titolare), “condite” da una rete e due assist. Un bottino positivo, che lo ha reso l’oggetto del desiderio del direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli e dell’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta. Il primo, in particolare, si è iscritto alla corsa per cautelarsi nel caso in cui la trattativa relativa al rinnovo di Daniele Rugani dovesse saltare.

Il secondo, invece, ha intenzione di abbassare l’età media del pacchetto arretrato interista ed ampliare le opzioni di scelta del proprio allenatore. Da qui l’idea di raccogliere le prime informazioni riguardanti il classe 1999 (convocato 3 volte nella Nazionale albiceleste) e verificare la fattibilità dell’operazione. Chiudere l’affare, per quanto possibile, si preannuncia comunque complicato. In primis, per la folta concorrenza che sarà necessario affrontare. Medina, ad esempio, piace anche al Milan ma non solo.

Juventus e Inter pronte a darsi battaglia: fissata la clausola

Sulle tracce del centrale ci sono pure il Brighton di Roberto De Zerbi ed il Manchester United, non soddisfatto dell’attuale rendimento di Rapahel Varane (possibile il ritorno al Real Madrid) e Lisandro Martinez (solo 5 apparizioni in Premier). Le pretendenti sono quindi molte e, a breve, proveranno a farsi avanti con l’obiettivo di gettare le basi economiche del colpo. Il Lens, dal canto suo, vorrebbe tenerlo tuttavia è consapevole del fatto che il divorzio potrebbe concretizzarsi da un momento all’altro.

Nel contratto dell’argentino, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, è prevista una clausola rescissoria da 25 milioni che intriga i possibili acquirenti. Il prezzo è stato fissato, ora resta da vedere in che modo si muoveranno Giuntoli e Marotta. L’ennesima sfida di mercato tra le due big della Serie A sta per partire. Il manager nerazzurro, dopo la beffa Tiago Djalò (vicino allo sbarco a Torino), vuole rifarsi.