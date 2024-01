Ferrari ‘tradita’ con la McLaren: è UFFICIALE

In arrivo una vera e propria batosta per la Ferrari che subisce un tradimento non di poco conto, lo stesso che porta la firma della McLaren: adesso è ufficiale

Una stagione che sempre di più alle porte. L’obiettivo è cercare di fare decisamente molto meglio rispetto alle ultime stagioni. Ovviamente Red Bull e Max Verstappen permettendo visto che hanno decisamente altri obiettivi. Nel frattempo, però, le ultime notizie che riguardano il mondo della Ferrari non sono affatto delle migliori,. Tutto per colpa della McLaren che ha rovinato i loro piani.

Dopo quattro anni di assenza lo sponsor Estrella Galicia 0.0 è ritornato nuovamente in McLaren. Dopo tre anni in Ferrari lo sponsor spagnolo ha interrotto i rapporti con la scuderia italiana. Non una bella notizia neanche per Carlos Sainz. L’azienda ha trovato un nuovo ed importante accordo con la McLaren. Si tratta di un clamoroso ritorno a casa. Per chi non lo sapesse, infatti, ha lavorato nel biennio 2019-2020 ed ora è Official Beer Partner del team.

McLaren, che sgarro alla Ferrari: si aggiudica lo sponsor

A partire dalla stagione 2024 il marchio Estrella Galicia sarà presente sulla vettura McLaren di Formula 1 ed anche sulle tute e i kit di squadra dei piloti Lando Norris e Oscar Piastri. In merito a questo importante accordo sono arrivate le parole dell’Executive Director, Partnerships & Accelerator di McLaren, Matt Dennington. Quest’ultimo ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione.

Queste le sue parole: “Siamo felici del ritorno del marchio Estrella Galicia nella famiglia McLaren Racing. Abbiamo goduto di una fantastica partnership per tutto il 2019 e il 2020, siamo a dir poco soddisfatti di continuare il nostro viaggio insieme. Per la prossima stagione siamo felici di poter costruire sulla base di un 2023 in crescendo. Sarà fantastico correre con Estrella Galicia al nostro fianco“.

Non solo Dennigton, sono arrivate anche le parole da parte del Chief Marketing Officer di Estrella Galicia, José Cabanas: “E’ importante, per il nostro cammino, avere al fianco questi importante partnership. Si tratta di un fattore chiave per poter ambire al successo. McLaren ed Estrella Galicia, oltre a condividere valori comuni,, hanno anche un forte spirito di differenziazione e un atteggiamento anticonformista. Non vediamo l’ora di poter iniziare un nuovo capitolo del nostro viaggio in F1″. Una brutta batosta per la Ferrari che andrà alla ricerca di un nuovo marchio.