80 milioni per Vlahovic, c’è l’offerta

Il calciomercato futuro della Juventus passerà da una super cessione: addio a Dusan Vlahovic, la proposta per il serbo è clamorosa

Dusan Vlahovic quest’anno si è preso più volte le prime pagine dei giornali. Per il suo rendimento, a volte convincente ed altre meno. Ma anche e soprattutto per le continue voci che lo vedono protagonista in sede di calciomercato.

L’addio al club di Torino non è mai stato escluso definitivamente e con grande costanza diversi top club europei si sono fatti avanti per corteggiare il nazionale serbo. Giunto in bianconero nel gennaio 2022, Vlahovic non si è subito integrato negli schemi di Massimiliano Allegri. Il feeling con il tecnico della Juventus non hai mai raggiunto i livelli attesi e di riflesso il centravanti ex Fiorentina non è stato sempre in grado di trascinare i bianconeri.

La scorsa estate grandi società come Bayern Monaco, Arsenal e Chelsea si sono fatte avanti ma la volontà della Juve è stata chiara: proseguire insieme, puntando ancora una volta su Vlahovic. Ora la storia sembra in procinto di cambiare, con il centravanti di Belgrado destinato ad avvicinarsi tra qualche mese a quella che probabilmente sarà la sua prossima squadra.

80 milioni per Vlahovic: la Juve trema

Stando a quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, il destino di Vlahovic potrebbe essere altrove. Il suo addio ai colori bianconeri potrebbe essere soltanto una questione di tempo: durante l’estate 2024, a partire dal 1 luglio, la Juventus potrebbe accettare una ricchissima proposta per il suo centravanti.

È il Chelsea il club in primissimo piano pronto a fare delle vere e proprie follie per assicurarsi Vlahovic in vista della stagione 2024/25. I ‘Blues’, nonostante l’avvento di Pochettino, continuano ad avere seri problemi in attacco: e nella ricerca di un nuovo bomber, Vlahovic è il candidato principale per la dirigenza londinese. Sono 80 i milioni di euro che la società inglese metterebbe sul piatto tra sei mesi, permettendo alla Juventus di recuperare in toto il pesante esborso economico patito esattamente due anni fa.

Viene tuttavia riferito come a Vlahovic stiano pensando anche altri grandi club: dal Real Madrid all’Arsenal: ma intanto il Chelsea pare quello più deciso a fare una mossa concreta per garantirsi un nuovo numero nove.

In questa stagione Vlahovic ha già collezionato 19 presenze con 7 reti e 2 assist vincenti all’attivo con la maglia della Juventus: a questo punto per il divozio e il suo approdo in quel di Londra è soltanto questione di mesi.