Michael Schumacher, i tifosi non vedono l’ora: ha detto sì

Stanno per arrivare delle importantissime novità direttamente dalla famiglia Schumacher, i tifosi sono emozionati e non vedono l’ora per il grande passo: ha detto “sì”

Una bellissima notizia quella che arriva direttamente dalla famiglia Schumacher. Sicuramente ad essere felice per primo non potrà che essere una delle leggende nel mondo della Formula 1 come Michael Schumacher. Una vicenda che, però, non riguarda il tedesco ma la sua primogenita. Stiamo parlando di Gina Maria che, a quanto pare, sta per fare uno dei grandi passi più importanti della sua vita.

Nella prossima estate lei ed il suo fidanzato, Iain Bethke, sono pronti a sposarsi e a giurare eternamente il loro amore. Una grande festa quella che si sta vivendo, in questo momento, in casa dell’ex pilota tedesco. Di conseguenza anche i tifosi che hanno appreso la magnifica notizia sui social network.

Schumacher, la figlia Gina Maria pronta al grande passo: sta per sposarsi

Soddisfazione enorme anche per mamma Corinna Betsch. Una meravigliosa notizia dopo quel terribile 29 dicembre del 2013 che ha sconvolto tutta la famiglia e, di conseguenza, il mondo della Formula 1 per via dell’incidente sugli scii che ha visto come vittima Michael. Un episodio che ha cambiato, per sempre, la sua vita e quella dei suoi cari. A lanciare questa clamorosa e magnifica indiscrezione ci ha pensato il quotidiano tedesco “Bunte“.

Della data precisa, però, non si sa ancora nulla. Quel che è certo è che la coppia farà il grande passo in estate. Non solo: la location sarà in quel di Maiorca, in Spagna, dove un wedding planner sta già lavorando ai preparativi per rendere il loro giorno indimenticabile. Come annunciato in precedenza i tifosi sono entusiasti di questa notizia e, di conseguenza, in rete hanno fatto l’inevitabile domanda: Michael ci sarà?

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano estero pare che la scelta della location non sia affatto una casualità o altro. Si trova a pochi chilometri di distanza da Palma di Maiorca e a pochi passi dalle colline di Port d’Andratx. Proprio lì c’è una villa dotata di attrezzature necessarie per poter assistere l’ex pilota. Non è da escludere che possa partecipare al grande giorno della figlia. Come tutti ben sanno quest’ultima non si è mai appassionata al mondo dei motori, ma ad un altro sport.

In particolar modo quello dell’equitazione. Non una scelta a caso visto che la madre Corinna è sempre stata una appassionata, tanto è vero che ha deciso di prendere la sua eredità in questo campo. In particolar modo nella disciplina Reining. Nel corso della sua carriera ha vinto un bel po’ di trofei come il mondiale FEIN World Reining in Svizzera del 2017. Stesso discorso vale anche per il suo fidanzato che ha partecipato diversi concorsi. Vivono in Svizzera ed hanno un allevamento di cavalli.