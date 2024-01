Onana dall’Inter alla Juve: scambio folle

L’estremo difensore André Onana potrebbe non avere futuro al Manchester United, dove c’è aria di rivoluzione: ipotesi di scambio folle con la Juventus

Il salto dalla Serie A alla Premier League di certo non è per tutti. Alcuni, vedi Momo Salah, sono riusciti ad affermarsi anche a quei livelli, altri invece si sono persi per strada faticando parecchio a ritrovare la retta via. André Onana per adesso rientra nella seconda categoria, difatti il portiere camerunense si sta rendendo protagonista in negativo di una stagione a dir poco da dimenticare.

Tutta un’altra storia rispetto all’avventura all’Inter, dove l’ex Ajax era diventato titolare a pieni voti spodestando Samir Handanovic. In quel di Milano il classe ’96, che raggiungerà la soglia dei 28 anni il prossimo 2 aprile, aveva davvero convinto tutti a suon di ottime prestazioni fra i pali. Mentre in Inghilterra, con indosso la maglia del Manchester United, spiccano perlopiù i suoi errori grossolani.

Onana non dà sicurezza alla retroguardia dei ‘Red Devils’ e anche lui ha contribuito fortemente al rendimento decisamente negativo della squadra di Erik ten Hag in termini di risultati. Va detto, però, che lo United presenta una serie di problematiche interne da anni che fatica a superare una volta per tutte.

Il fallimento dalle parti di Manchester sponda red è sempre dietro l’angolo, di conseguenza sarebbe ingiusto puntare il dito solo contro Onana. Ma fra le mura dell’Old Trafford si respira aria di rivoluzione e l’estremo difensore africano sembra destinato a non avere futuro allo United. Il primo a pagare, però, sarà probabilmente l’allenatore olandese, il quale lavorò insieme all’ex Inter anche ai tempi dell’Ajax. Quindi lo possiamo considerare mentore del numero 24 dei ‘Red Devils’. L’addio di Erik ten Hag renderebbe ancora più probabile una partenza di Onana.

Calciomercato Juventus, lo United può offrire Onana: scambio folle con Vlahovic

La società inglese, dal canto suo, potrebbe offrire il cartellino del portiere pure in Italia, cercando di mettere in piedi un’operazione di scambio scoppiettante con la Juventus. Il Manchester United tenterebbe di inserire nell’affare Dusan Vlahovic, una pedina che i bianconeri darebbero via alle giuste condizioni.

Ma a meno di sorprese inaspettate, tale scenario non si realizzerà. La società bianconera infatti, è intenzionata ad andare avanti con Wojciech Szczesny, il quale presenta un contratto fino al 30 giugno del 2025. Aggiungiamo che Onana percepisce uno stipendio elevato, intorno ai 7 milioni di euro netti a stagione.

Insomma, meglio evitare e restare concentrati sul reparto di centrocampo, con Allegri che al momento ha gli uomini contati in quella zona del rettangolo verde di gioco. In tal senso, si attendono ulteriori sviluppi prima della fine del calciomercato invernale.